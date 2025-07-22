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22.07.2025, 16:32

«Они меня поджидали»: избитый перед аэропортом Актау мужчина заявил о поступающих ему угрозах

Происшествия 0 5 553 Сергей Кораблев

Житель Актау заявил о жестоком групповом избиении, организованном мужчиной, который, по словам потерпевшего, ранее уже был судим. Инцидент произошел у здания аэропорта областного центра и был зафиксирован камерами видеонаблюдения воздушной гавани. Пострадавший получил тяжелые травмы, но, по его словам, несмотря на это его обидчики все еще находятся на свободе. Более того, они продолжают угрожать ему и его семье, заверяет мужчина. Подробности в материале корреспондента Lada.kz.

Фото потерпевшего
Фото потерпевшего

Мужчина прибыл в аэропорт Актау авиарейсом из Баку 23 июня около 03:00. Как он утверждает, у выхода его поджидали трое мужчин, с одним из них словестный конфликт начался еще в столице Азербайджана до вылета. Как только пассажир покинул здание воздушной гавани, неизвестные жестоко избили его прямо на территории аэропорта. Избиение, по словам пострадавшего, сопровождалось угрозами и происходило прямо на глазах у других людей.

Врачи диагностировали у пострадавшего: двойной перелом челюсти, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение глаза. Потерпевший, по его словам, до сих пор не может нормально есть и говорить.

- Сегодня мне дали заключение экспертизы: "средняя степень вреда здоровью", с чем я категорически не согласен. В заключении игнорируется сотрясение голового мозга, черепно-мозговая травма и повреждение глаза. Я подал официально возражение и хочу, чтобы их привлекли согласно статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровбью, - говорит пострадавший. 

На данный момент я прохожу ежедневное лечение с утра до вечера. Меня мучают сильные головные боли, постоянное головокружение, чувствуется полное истощение нервной системы. Сейчас я не нахожусь в больнице - наблюдаюсь у врачей амбулаторно, получаю процедуры как дома, так и в медицинских кабинетах. Планирую пройти полноценное обследование и лечение в Астане или, если позволит состояние, в одной из зарубежных клиник, - говорит пострадавший.

Пострадавший уверяет, что никто из нападавших не был задержан полицией. А главный его обидчик и вовсе не допрошен. Следствие, по мнению мужчины, затягивается, несмотря на наличие свидетелей и медицинских заключений.

Между тем, мужчине, по его словам, начали поступать угрозы от его обидчиков. 

- Люди, связанные с нападавшими, несколько раз приходили ко мне домой. Говорили: "Мы взяли твой адрес у полиции", угрожают по телефону, требуют отозвать заявление и замять дело. Я требую: возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство, причинении тяжкого вреда и групповом нападении. Немедленно задержать главного виновного и его сообщников. Начать служебную проверку действий (или бездействия) сотрудников полиции, обеспечить защиту моей семье и поставить дело на контроль Генпрокуратуры, МВД и службы внутренней безопасности, обеспечить мне и моей семье защиту от угроз и преследования, - говорит избитый. 

По данным департамента полиции региона, дело расследуется по статье «Хулиганство» (статья 293 УК РК), но в суд пока не передано.

Между тем с момента нападения прошло уже более трех недель.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором группа мужчин избивает одного человека.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"у выхода его поджидали трое мужчин"----Ну да! Толпой на одного--это по нашему! Точнее по современному! Сейчас раз на раз----кишка тонка!
22.07.2025, 15:38
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