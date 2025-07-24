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24.07.2025, 13:53

Недропользователям Мангистау грозят многомиллионные штрафы за незаконную деятельность

Происшествия 0 910 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области введут ограничения на карьеры, незаконно добывающие щебень. В случае выявления факта осуществления недропользователями незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых будет взиматься штраф в размере 110 000 000 тенге. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе акимата области.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным пресс-службы акимата региона, жители Шетпе уже несколько лет жалуются на экологические и материальные проблемы, вызванные интенсивным движением грузового транспорта, шумом и пылью из-за взрывных работ на карьере недалеко от села.

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области в первом полугодии текущего года проведены специальные проверки по контролю за деятельностью карьеров. В ходе проверки все 66 проб, взятых в 16 точках, соответствовали экологическим нормативам. Кроме того, со стороны управления в 2023–2024 годах проведен плановый мониторинг комплексов по производству щебня в районе поселка Шетпе. В результате выявлено семь карьеров, не выполнивших договорные обязательства, и 11 карьеров, нарушивших природоохранное законодательство, - сообщает акимат.

Отмечается, что в июле 2025 года этим предприятиям направлены официальные письма-предупреждения с требованием в трехмесячный срок устранить выявленные нарушения. В соответствии с законом, если недропользователи в течение трех месяцев не восстановят нарушенные условия договора и лицензии, лицензии на недропользование подлежат возврату, а договоры — досрочному расторжению в одностороннем порядке.

По словам руководителя областного управления природных ресурсов и природопользования Сабита Дуйсекенова, если нарушения не будут устранены, предприятия лишатся лицензий.

Распоряжением акима Мангистауской области создана специальная рабочая группа для постоянного контроля за деятельностью карьеров в районе села Шетпе. В ее состав входят правоохранительные, уполномоченные государственные и местные исполнительные органы. Рабочая группа будет осуществлять контроль за соответствием деятельности недропользователей требованиям законодательства. Если нарушения не устранят, то будут приняты соответствующие меры и введены ограничения на деятельность карьеров в соответствии с законодательством, — сказал Сабит Дуйсекенов.

По информации акимата региона, в настоящее время на территории села зарегистрировано 25 недропользователей. Из них 20 предприятий работают на контрактной основе, а пять предприятий – на лицензионной основе.

Планируется, что в случае выявления факта осуществления недропользователями незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых будет взиматься штраф в размере 110 000 000 тенге, - заявили в акимате.

Ранее сообщалось, в Мангистауском районе состоялось общественное собрание, посвященное обсуждению влияния деятельности карьеров по добыче щебня на дорожную инфраструктуру и окружающую среду.

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