В Актау участники международного фестиваля теряли сознание от жары в помещении

Қазақ тіліне аудару

На сцене филармонии имени Мурата Оскинбаева проходит международный конкурс искусства «AKTAU-MUSIC-FEST», однако, по словам участников, праздник обернулся настоящим испытанием для них и зрителей, сообщает Lada.kz .

Фото зрителей

По словам зрителей, в зале не работают кондиционеры - в помещении стоит невыносимая духота. Участники международного фестиваля с 10 утра были вынуждены находиться в комнатах без прохлады. По словам людей, к полудню у нескольких девочек случился обморок - пострадавшим потребовалась медицинская помощь. На место выезжала Скорая, детям оказали первую помощь, однако, состояние некоторых по словам родителей, все еще остается неудовлетворительным.

Концерт, по предварительной информации, продлится до 14:00. Родители возмущены: как можно проводить массовое мероприятие в знойную погоду без элементарных условий - в первую очередь, для детей.

На месте не оказалось представителей администрации. После звонка корреспондента Lada.kz в филармонию, представитель учреждения культуры заявил, что «кондиционеры работают, но не справляются с нагрузкой».

Родители требуют принять срочные меры и обеспечить детям безопасные условия участия в конкурсе.