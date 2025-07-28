Подростки на улицах ночью: полиция Актау продолжает проверки

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В Актау продолжается работа по предотвращению нарушений ночного режима среди несовершеннолетних. За прошедшую неделю инспекторы ювенальной полиции выявили более 40 подростков, которые в неположенное время находились на улице или в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, передает lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В ходе рейдов инспекторы подразделения ювенальной полиции выявили 45 подростков, находившихся вне дома после 23:00 и находящихся в развлекательных заведениях после 22:00 часов без сопровождения законных представителей.

В отношении их родителей приняты меры ответственности по статье 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). 11 подростков помещены в Центр адаптации несовершеннолетних.

Кроме того, были выявлены пять несовершеннолетних, управлявших автомобилями без водительских прав, нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу безопасности других участников. В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статьям 612 и 615 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - сообщили в полиции.

За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и совершение правонарушений их детьми семь человек привлечены к ответственности по статьям 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) и 435 (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) КоАП РК.