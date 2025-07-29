В сантиметрах от трагедии: на переезде в Шетпе автомобиль едва не столкнулся с поездом

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Водитель автомобиля «ГАЗель» опасно близко подъехал к железнодорожным путям на регулируемом охраняемом железнодорожном переезде перегона Шетпе-разъезд №14, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Инцидент произошел 28 июля в 09:30 часов. В момент приближения поезда газелист остановил машину в опасной близости от железнодорожных путей и опустившийся шлагбаум задел авто. Трагедии удалось избежать, поезд экстренно затормозил, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

«Переездная сигнализация работает в штатном режиме, предупреждающие знаки на месте. Жертв и пострадавших нет. Задержек в движении поездов не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе компании.

КТЖ напоминает, что проезд через переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме является грубым нарушением правил дорожного движения, которое может привести к трагическим последствиям.