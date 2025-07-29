ЧП на «КазАзот» в Актау: один из пострадавших скончался

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Работник химического предприятия, получивший травмы в результате несчастного случая, умер в больнице, передает Lada.kz .

Реанимация. Фото автора

Неофициальный источник сообщил изданию, что мужчина умер вчера, 28 июля. В инспекции труда подтвердили информацию.

«Мужчина 1968 года рождения, проживавший в Мунайлинском районе и работавший машинистом крана, скончался. По факту происшествия создана комиссия, которая проведет расследование произошедшего», - сообщили в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области.

Напомним, ЧП произошло 18 июля. Как сообщала ранее пресс-служба акимата Мангистауской области, причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве.

По данным Департамента государственной инспекции труда Мангистауской области, работы с использованием огня на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК - «Нарушение правил охраны труда».



