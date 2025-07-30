Пьяный водитель угнал автомобиль в Жанаозене

Қазақ тіліне аудару

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Как передает управление полиции Жанаозена, инцидент произошел 21 июля на территории Жанаозена. В полицию поступило заявление от местного жителя о краже автомобиля марки Toyota Camry.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам. Действия оперативной группы координировались инспекторами центра оперативного управления.

Подозреваемый направился на угнанной машине в село Жетыбай. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали его.

Автомобиль был изъят.

В отношении задержанного составлены административные материалы за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона ведется досудебное расследование, - сообщили в управлении полиции региона.

Напомним, в конце июня совершено разбойное нападение на таксиста в Акшукуре.