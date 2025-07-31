Житель Мангистау оштрафован за нахождение в наркотическом опьянении в порту Курык

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В Каракиянском районе за немедицинское потребление наркотических веществ был привлечён к административной ответственности местный житель. Под действием запрещенных веществ он находился на территории порта Курык, передает Lada.kz со ссылкой на сайт Мангистауского областного суда.

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Как сообщили в суде, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. Факт нарушения был установлен и подтверждён материалами дела, а также собственными показаниями нарушителя.

На судебном заседании он признал вину и пояснил, что действительно находился в общественном месте под воздействием наркотических средств.

В соответствии с частью 1 статьи 440-1 Кодекса об административных правонарушениях РК за немедицинское потребление наркотиков предусмотрен штраф в размере 40 МРП или административный арест сроком до 10 суток.

Постановлением суда нарушитель признан виновным и оштрафован на сумму 110 096 тенге. Решение вступило в законную силу.