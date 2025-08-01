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01.08.2025, 14:51

Голый мужчина забрался в комнату к детям - получил 14 суток ареста в Актау

Происшествия 0 2 117 Лиана Рязанцева

В Актау суд рассмотрел дело мужчины, который забрался голым в комнату девочек на одной из баз отдыха, передает Lada.kz.

Фото depositphotos.com
Фото depositphotos.com

Специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении мужчины по факту нарушения общественного порядка.

Суд установил, что в ночь на 27 июля 2025 года мужчина, находясь на территории базы отдыха «Стигл» в Актау, в состоянии алкогольного опьянения совершил мелкое хулиганство.

Вина правонарушителя подтверждена его показаниями, протоколом об административном правонарушений, заключением медицинского освидетельствования и материалами дела. Он признал свою вину. Постановлением суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 14 суток. Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в суде.

Санкция по части 1 статьи 434 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5-15 суток.

Напомним, инцидент, потрясший родителей, произошел в ночь с 26 на 27 июля на одной из баз отдыха в пригороде Актау. К девочкам 8 и 10 лет, которые спали в комнате, забрался голый мужчина.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
и ВСЕГО 14 суток???
01.08.2025, 19:05
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