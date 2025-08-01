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01.08.2025, 15:35

Это пятна крови? Фото детской площадки в Актау встревожило горожан

Происшествия 0 2 117 Лиана Рязанцева

В Актау на детской площадке обнаружили пятна бурого цвета, похожие на кровь, передает Lada.kz.

Фото со страницы «112» в Instagram
Фото со страницы «112» в Instagram

Сегодня, 1 августа, в местных инста-пабликах появилась фотография, вызвавшая обеспокоенность горожан.

На снимке видно, что на детской площадке две качели обтянуты сигнальной лентой. Под ними заметны пятна, похожие на кровь. В социальной сети сообщается, что фотографию сделали в 12 микрорайоне, рядом с домом №62.

Пользователи предполагают, что на месте произошёл инцидент, однако официальной информации о случившемся пока нет.

Редакция Lada.kz направила запросы в департамент по чрезвычайным ситуациям и в полицию региона, чтобы выяснить подробности произошедшего.

В ДЧС региона сообщили, что на место происшествия не выезжали, так как обращений по данному адресу не поступало.

Ответа от полиции региона на момент публикации не поступило, редакция продолжает следить за ситуацией.

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