В селе Батыр сгорел автомобиль

Қазақ тіліне аудару

Возгорание автомобиля произошло в селе Батыр. В результате пожара никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото ДЧС региона

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС в 16:28 часов 1 августа.

Инцидент произошел на дороге в селе Батыр.

По прибытии было установлено, что загорелась передняя часть автомобиля (капот), однако огонь был потушен до прибытия подразделения. В транспортном средстве находился газовый баллон объёмом 90 литров. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, днем 27 июля около храма в 29А микрорайоне, в 1,8 км от пожарной части, сгорел внедорожник.