Присвоила 243 млн тенге: осужден бывший главный бухгалтер Мангистауского технического колледжа

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Суд приговорил главного бухгалтера Мангистауского технического колледжа к лишению свободы на пять лет за хищение бюджетных средств. Сумма составила 243 миллиона тенге. Об этом Lada.kz сообщили в региональной прокуратуре.

Фото zakon.kz

Прокуратурой области проведена проверка в деятельности Мангистауского технического колледжа.

По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств, предназначенных для стипендии, командировок и налоговых обязательств на сумму в 243 миллиона тенге. По данному факту, который расследовался специальными прокурорами, возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что 9 июля 2025 года приговором Мангистауского районного суда главный бухгалтер колледжа осуждена к лишению свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 10 лет.

Напомним, инцидент произошел в Шетпе. О нем стало известно в январе текущего года.

Для справки

Статья 189. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

Пункт 2. Часть 4. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, в апреле 2025 года директор и бухгалтер детского сада «Куйкен» в Бейнеу незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета. В результате их действий был причинен ущерб на сумму, превышающую 12 миллионов тенге.