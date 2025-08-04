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04.08.2025, 13:40

94 подростка задержаны на улицах Актау за ночные прогулки

Происшествия 0 2 189 Лиана Рязанцева

За прошедшую неделю инспекторы ювенальной полиции выявили 94 подростка, находившихся на улице или в развлекательных заведениях в неположенное время без сопровождения взрослых, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Еженедельно сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Дети в ночном городе». Однако, несмотря на проводимые рейды, число подростков, находящихся на улице в ночное время, не снижается.

Так, с 25 июля по 1 августа в ходе рейдов инспекторы подразделения ювенальной полиции выявили 94 несовершеннолетних, которые находились вне дома после 23:00 и в развлекательных заведениях после 22:00 часов без сопровождения законных представителей.

В отношении их родителей приняты меры ответственности по статье 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Одиннадцать подростков помещены в Центр адаптации несовершеннолетних.

Также выявлены трое несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами без водительских удостоверений и создававших помехи другим участникам дорожного движения. Их законные представители привлечены к административной ответственности в соответствии со статьями 612 и 615 КоАП РК, - сообщили в полиции.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и допущение правонарушений со стороны несовершеннолетних детей 25 человек были привлечены к административной ответственности по статьям 127 и 435 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра после 22:00 часов и не разрешайте им посещать развлекательные заведения  кинотеатры, компьютерные клубы, кафе и другие подобные места  без сопровождения взрослых, - обратились к родителям полицейские Актау.

Напомним, неделю назад инспекторы подразделения ювенальной полиции выявили 45 подростков, находившихся вне дома после 23:00 часов.

Для справки

Статья 612 КоАП РК  Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления.

Статья 615 КоАП РК  Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Статья 127 КоАП РК  Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего

Статья 435 КоАП РК  Хулиганство, совершенное несовершеннолетним.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
cat
cat
Рейды это хорошо. А в остальное время? Регулярно вижу из окон своей квартиры, как подростки раскатывают на самокатах и разгуливают до 02 часов ночи в районе 7 и 7А микрорайонов ( в районе самолета). При этом ведут себя громко и вызывающе. А мимо проезжают патрули, которые не обращают на них внимание.
04.08.2025, 09:57
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