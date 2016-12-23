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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 1046

Нурбол Ерманов: Судовладелец игнорирует извещения о необходимости снять танкер «Аракс» с мели

Судовладелец, которому принадлежит танкер «Аракс», севший на мель недалеко от Мыса Песчаного, игнорирует извещения мангистауских служб о необходимости снять судно с мели. Рассматривается вопрос о выполнении спасательной операции казахстанской стороной. Об этом сообщил Нурбол Ерманов, руководитель морской администрации портов Актау и Баутино.

Танкер "Аракс"
Для решения вопроса о снятии с мели танкера «Аракс» создана рабочая комиссия. В пограничной службе Мангистау сообщили, что сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям взяли пробы на судне и вокруг него для того, чтобы убедиться, что угрозы для экологии моря нет. Все показатели, как отметили в ведомстве, в норме.

- Мы обратились к судовладельцу, ставили сроки по снятию судна с мели, но сейчас он игнорирует наши обращения и звонки. На днях мы снова отправили ему письмо и пока ждем ответ. Если он не решит вопрос, то ответственность все равно нести придется. Рассматривается также вопрос по линии ЧС, чтобы за счет казахстанской стороны снять судно с мели, а затем выставить счет судовладельцу. Пока этот вариант обсуждается, - отметил Нурбол Ерманов.

На борту судна находятся механики, которые следят за состоянием танкера. Им, по словам руководителя морской администрации портов Актау и Баутино, оказывают необходимую помощь.

Напомним, танкер «Аракс» сел на мель 5 ноября. Заместитель акима Мангистауской области Ануар Чужегулов отметил, что без объявления экипажем сигнала бедствия начать операцию по спасению танкера невозможно. Позже в региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК рассказали, что снять с мели бункеровочный танкер «Аракс» должен российский буксир. За попытку бегства в отношении капитана танкера «Аракс» возбуждено административное дело.



Фото и видео очевидцев


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Комментарии ( 6 )

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  • Шплинт
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:18
Может и прибыл для этого,такой креативный способ утилизации так сказать вместе с командой

Перетащить его на место старого кораблика lol ... пусть мальчишки играют в пиратов

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
  • Шплинт
 ..... (Посетители) Сегодня, 14:15

Может и прибыл для этого,такой креативный способ утилизации
))) браво, Петрович !!! я тоже об этом подумал, когда увидел фото этого "корыта" ))) плюс бездействие со всех сторон, плюс команда "на лыжах" ))) 100% что этим и закончится, так или иначе ))) абсолютно дословно - металл пришел своим ходом в порт загрузки )))
 
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  • Шплинт
  • Швейк
  • .....
  • ДухLess
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 13:53
Цитата: Шплинт
Распилитте по месту и сдайте в лом.

Может и прибыл для этого,такой креативный способ утилизации так сказать вместе с командой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Шплинт
  • ПетровичЪ.
  • ДухLess
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:53
Шплинт,
Экипаж судна - робинзоны рабы 21-го века stena
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:53
Этот ржавая карыта еще стоит на мели? На нашей земле стоит иностранный корабль, в котором есть многотонные нефтепродукты, а ЧС РК сидит и смотрит? Вы что ребята, выгоняйте эту карыту...
 
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  • Patrol
  • .....
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • ДухLess
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 13:38
Распилитте по месту и сдайте в лом.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 

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