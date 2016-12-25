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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 5268

Подросток погиб в ДТП на трассе в Мангистау

24 декабря в областную больницу машина Скорой помощи Мунайлинского района доставила четверых пострадавших в ДТП на дороге в село Баянды. По словам врачей, на трассе опрокинулся автомобиль.

Фото автора
Пострадавший Е. 2001 года рождения умер через час, несмотря на оказанные реанимационные действия врачей больницы.

- У подростка была тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей черепа, травма грудной клетки. Через час после реанимационных действий несовершеннолетний скончался от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, завотделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы.

С закрытым переломом позвонка госпитализирован Ж. 1961 года рождения.
Двое пострадавших 1970 и 1974 года рождения с ушибом грудной клетки проходят лечение амбулаторно. По словам самих пострадавших, они возвращались с охоты.


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Комментарии ( 5 )

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Слушатель (Посетители) Сегодня, 18:12
Куаныш Атшыбай,
они так детей воспитывают, быть жестокими
 
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  • Шплинт
  • ПетровичЪ.
 mr12 (Посетители) Сегодня, 17:57
Куаныш Атшыбай,
ещё Генри Форд скзал, что нет оружия страшнее автомобиля.Это статистика.
Принцессу Диану не спасла ни какая охрана.
Уже позже атомное и водородое оружие создали.
Сел за руль, смотри в оба глаза.
 
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Шплинт (Посетители) Сегодня, 16:14
Охотники превратились в дичь..

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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  • Шплинт
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:46
поохотились!!! у костлявой тётки в чёрном балахоне на каждого из нас свои взгляды - и свой трофей она получила в этот день!-причина -превышение скорости отвлечение водителя от дороги**
 
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  • Имярек
  • Джулия
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 15:17
Наверное подросток не был пристёгнут. Очень жаль.
И что делал подросток на охоте...
 
 

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