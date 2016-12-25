Подросток погиб в ДТП на трассе в Мангистау

Фото автора

Пострадавший Е. 2001 года рождения умер через час, несмотря на оказанные реанимационные действия врачей больницы.



- У подростка была тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей черепа, травма грудной клетки. Через час после реанимационных действий несовершеннолетний скончался от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, завотделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы.



С закрытым переломом позвонка госпитализирован Ж. 1961 года рождения.

Двое пострадавших 1970 и 1974 года рождения с ушибом грудной клетки проходят лечение амбулаторно. По словам самих пострадавших, они возвращались с охоты.