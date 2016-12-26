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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 01:52

Просмотров: 549

В 4 микрорайоне Актау сгорели два автомобиля

В ночь на 26 декабря возле дома №6 в 4 микрорайоне загорелся автомобиль. Огонь перешел на припаркованную рядом машину.

Кадр видео
Вызов поступил на пульт дежурного в 00:09. На место происшествия выехала автоцистерна пожарной части №8.

- По приезду пожарных на место происшествия было обнаружено, что огнем было охвачено два автомобиля - Ford Sierra и ВАЗ-2110. В течении восьми минут интенсивного тушения компрессионной пеной пожар ликвидировали. Автомобили сгорели почти полностью, - сообщили в пресс-службе службы пожаротушения.

Причина возгорания пока неизвестна. Выяснять причины будет дежурный дознаватель.



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