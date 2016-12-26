В 4 микрорайоне Актау сгорели два автомобиля

Вызов поступил на пульт дежурного в 00:09. На место происшествия выехала автоцистерна пожарной части №8.- По приезду пожарных на место происшествия было обнаружено, что огнем было охвачено два автомобиля - Ford Sierra и ВАЗ-2110. В течении восьми минут интенсивного тушения компрессионной пеной пожар ликвидировали. Автомобили сгорели почти полностью, - сообщили в пресс-службе службы пожаротушения.Причина возгорания пока неизвестна. Выяснять причины будет дежурный дознаватель.