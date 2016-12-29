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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:38

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Омар Сутбаев: Виновных в горении нефтепродуктов на месторождении в Жанаозене привлекут к ответственности за нарушение экологического законодательства

В шести километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3 (нефтегазодобывающее управление) АО «Озенмунайгаз». Виновных привлекут к ответственности за нарушение экологического законодательства. Об этом сообщил Омар Сутбаев, прокурор Жанаозена.

Фото из архива "Лады"
Как сообщил Омар Сутбаев, прокуратура направила требование в департамент экологии.

- Как только будет установлен ущерб, виновных привлекут к ответственности за нарушение экологического законодательства, - сказал прокурор Жанаозена.

Напомним, вызов на пульт дежурного о возгорании разлитых нефтепродуктов поступил 28 декабря в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші». В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров.

В социальной сети Facebook появилось видео пожара, который, предположительно, произошел на нефтяной скважине. Где именно и когда снят видеоролик, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области затрудняются ответить.



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