Омар Сутбаев: Виновных в горении нефтепродуктов на месторождении в Жанаозене привлекут к ответственности за нарушение экологического законодательства

Фото из архива "Лады"
Как сообщил Омар Сутбаев, прокуратура направила требование в департамент экологии.
- Как только будет установлен ущерб, виновных привлекут к ответственности за нарушение экологического законодательства, - сказал прокурор Жанаозена.
Напомним, вызов на пульт дежурного о возгорании разлитых нефтепродуктов поступил 28 декабря в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші». В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров.
В социальной сети Facebook появилось видео пожара, который, предположительно, произошел на нефтяной скважине. Где именно и когда снят видеоролик, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области затрудняются ответить.
- Как только будет установлен ущерб, виновных привлекут к ответственности за нарушение экологического законодательства, - сказал прокурор Жанаозена.
Напомним, вызов на пульт дежурного о возгорании разлитых нефтепродуктов поступил 28 декабря в 04:21. Через пять минут к месту пожара были направлены силы и средства ТОО «Семсер өрт сөндіруші». В 04:55 пожар локализован и в 05:00 ликвидирован. Площадь горения составила шесть квадратных метров.
В социальной сети Facebook появилось видео пожара, который, предположительно, произошел на нефтяной скважине. Где именно и когда снят видеоролик, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области затрудняются ответить.