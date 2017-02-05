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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:20

Просмотров: 858

В центре Актау обокрали квартиру

Воры проникли в квартиру на третьем этаже 14 дома 7 микрорайона.

Дом, в котором произошла кража. Фото автора
По словам потерпевших, кража произошла 3 февраля приблизительно с 13:00 до 17:00. Глава семейства с женой и старшим сыном после обеда ушли на работу, а младший сын пошел в школу. Первыми следы преступления обнаружили старший сын с матерью, вернувшиеся после 17:00 домой. Они и вызвали полицию.

Решетки на окнах остались целые. Злоумышленники вскрыли замок входной двери и проникли в квартиру. Со слов потерпевших, войдя внутрь, они увидели настоящий разгром: по всей квартире были разбросаны вещи, карманы курток и пальто вывернуты наизнанку.

Воры забрали драгоценности на сумму 500 тысяч тенге. Также было украдено 80 тысяч тенге из портмоне и карманов. Из вещей злоумышленники похитили меховую шубу.

Также воры забрали с собой паспорта отца семейства и его старшего сына. Остальные документы остались не тронуты.

Полицейские опросили всех жильцов дома, но, по словам хозяев квартиры, свидетелей кражи так и не нашлось. Были обнаружены отпечатки.

- Ворам не нужна была техника. Драгоценности, что легко сегодня же сбыть в ломбард, и деньги. Они, вероятнее всего, заприметили нашу квартиру и следили за ней не первый день, - рассказали хозяева квартиры.


Обстоятельства происшествия выясняются.

В центре Актау обокрали квартиру


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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • botden
  • Странник
  • ЁмоЁ
  • mr12
  • Юрий Спассков
 Тигра (Посетители) Сегодня, 21:23
Когда в дом приведёшь кого то в гости,видят все!Как кража и т.п. соседи не видят!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 21:20
Гоп- стоп, кстати, тоже усилился. Женщинам советую быть осторожней в малолюдных местах.
 
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  • .....
  • trump
  • Тигра
  • botden
  • Все верно
  • Mestnyi
  • ЁмоЁ
  • Шевченко 81
  • mr12
 artur_zhanibekyan (Посетители) Сегодня, 21:04
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране - таких происшествий будет больше и больше.......
 
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  • nadiuna
  • Тигра
  • botden
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 20:57
Ger-azot,
Соседи нынче не те, братец. Сами могут хату выставить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • .....
  • botden
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 20:33
так я же вам написал что ворьё бушует -если машины бомбят значит и хаты будут подламывать *-важно чтоб соседи включились в игру на поимку -нелюдей!!
 
 

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