В центре Актау обокрали квартиру

- Ворам не нужна была техника. Драгоценности, что легко сегодня же сбыть в ломбард, и деньги. Они, вероятнее всего, заприметили нашу квартиру и следили за ней не первый день, - рассказали хозяева квартиры.

По словам потерпевших, кража произошла 3 февраля приблизительно с 13:00 до 17:00. Глава семейства с женой и старшим сыном после обеда ушли на работу, а младший сын пошел в школу. Первыми следы преступления обнаружили старший сын с матерью, вернувшиеся после 17:00 домой. Они и вызвали полицию.Решетки на окнах остались целые. Злоумышленники вскрыли замок входной двери и проникли в квартиру. Со слов потерпевших, войдя внутрь, они увидели настоящий разгром: по всей квартире были разбросаны вещи, карманы курток и пальто вывернуты наизнанку.Воры забрали драгоценности на сумму 500 тысяч тенге. Также было украдено 80 тысяч тенге из портмоне и карманов. Из вещей злоумышленники похитили меховую шубу.Также воры забрали с собой паспорта отца семейства и его старшего сына. Остальные документы остались не тронуты.Полицейские опросили всех жильцов дома, но, по словам хозяев квартиры, свидетелей кражи так и не нашлось. Были обнаружены отпечатки.Обстоятельства происшествия выясняются.