С начала февраля в Мангистау сгорели три автомобиля

Фото из архива "Лады"
В первый день февраля в 02:49 в Курыке на улице Абая произошло горение домашних вещей в спальной комнате жилого дома. Площадь пожара составила два квадратных метра, сообщили в службе пожаротушения. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.
Три автомобиля сгорели 2 февраля. Днем в 29А микрорайоне Актау загорелся автомобиль Hyundai Sonata, 2007 года выпуска. Возгорание произошло в моторном отсеке. Инцидент произошел у автозаправочной станции «КазМунайГаз». Огонь потушили до прибытия пожарных. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.
В 22:25 того же дня, 2 февраля, произошло горение автомобиля Audi-A6 1996 года выпуска в микрорайоне «Коктем» Жанаозена. Моторный отсек автомобиля сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
В ту же ночь в Жанаозене полностью сгорел стоящий в гараже автомобиль Opel Vectra, 1993 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб не установлены.
Вчера, 6 февраля, в результате пожара сгорела крыша жилого дома. Возгорание произошло примерно в 16:00. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.
Три автомобиля сгорели 2 февраля. Днем в 29А микрорайоне Актау загорелся автомобиль Hyundai Sonata, 2007 года выпуска. Возгорание произошло в моторном отсеке. Инцидент произошел у автозаправочной станции «КазМунайГаз». Огонь потушили до прибытия пожарных. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.
В 22:25 того же дня, 2 февраля, произошло горение автомобиля Audi-A6 1996 года выпуска в микрорайоне «Коктем» Жанаозена. Моторный отсек автомобиля сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
В ту же ночь в Жанаозене полностью сгорел стоящий в гараже автомобиль Opel Vectra, 1993 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб не установлены.
Вчера, 6 февраля, в результате пожара сгорела крыша жилого дома. Возгорание произошло примерно в 16:00. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.