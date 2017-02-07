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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:00

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С начала февраля в Мангистау сгорели три автомобиля

В первую неделю февраля в Мангистауской области произошло пять пожаров, в трех из них огонь повредил транспортные средства. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
В первый день февраля в 02:49 в Курыке на улице Абая произошло горение домашних вещей в спальной комнате жилого дома. Площадь пожара составила два квадратных метра, сообщили в службе пожаротушения. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.

Три автомобиля сгорели 2 февраля. Днем в 29А микрорайоне Актау загорелся автомобиль Hyundai Sonata, 2007 года выпуска. Возгорание произошло в моторном отсеке. Инцидент произошел у автозаправочной станции «КазМунайГаз». Огонь потушили до прибытия пожарных. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.

В 22:25 того же дня, 2 февраля, произошло горение автомобиля Audi-A6 1996 года выпуска в микрорайоне «Коктем» Жанаозена. Моторный отсек автомобиля сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

В ту же ночь в Жанаозене полностью сгорел стоящий в гараже автомобиль Opel Vectra, 1993 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб не установлены.

Вчера, 6 февраля, в результате пожара сгорела крыша жилого дома. Возгорание произошло примерно в 16:00. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.


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Комментарии ( 3 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:10
слабые места -износ электрооборудования - замена и заглушка предохранителями завышеным наминалом -ну и всяческое доп оборудование с установкой в "kalpakmantagservis- так же самоутепление движка на зиму ** ну и элементарщина -уходишь отключай массу- мало ли где у твоей машинки утечки тока**но тогда сингналка спит*- реже бывают утечки топлива -вообщем автомобиль это машина и от неё исходят многие опасности --но нам то что сел и поехал! вывод -сгорает машина не по карме** а по халатности!
 
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Taimur (Посетители) Сегодня, 14:20
Это хорошо когда автохлам сам по себе загорается, меньше машин - больше кислороду.
 
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  • Куаныш Атшыбай
 RRR (Посетители) Сегодня, 14:09
Статистика это хорошо. Когда причины уже определите, дознаватели?!
Или у вас как тут?:
Как установили в результате многолетних исследований британские ученые, причина облысения мужчин в том, что у них выпадают волосы и больше не растут.
 
 

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