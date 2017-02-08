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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 967

Дознаватели ДЧС Мангистау рассказали о причинах возгорания крыши дома в поселке Приморский

Причиной пожара в двухэтажном доме стало проведение электросварочных или резательных работ. Об этом сообщили дознаватели ДЧС Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Причиной пожара, как сообщил Назар Джаумиткалиев, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау, послужило искрообразование.

- По результатам экспертизы, наиболее вероятной причиной пожара послужило воспламенение и горение деревянной конструкции крыши, связанные с проведением электросварочных или резательных работ (раскаленные капли и разогретые отрезки металла, шлака, искры окалины, искрообразование). При детальном осмотре обнаружены электросварочные электроды и кабель электросварочного аппарата, - рассказал Назар Джаумиткалиев.

Напомним, пожар в двухэтажном доме произошел 6 февраля примерно в 16:00 в поселке Приморский. В результате пожара сгорела крыша жилого дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.



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Комментарии ( 1 )

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Raiders (Посетители) Сегодня, 17:04
То у вас 4 этажа,то 2,определитесь уже...
 
 

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