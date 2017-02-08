Дознаватели ДЧС Мангистау рассказали о причинах возгорания крыши дома в поселке Приморский

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Причиной пожара, как сообщил Назар Джаумиткалиев, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау, послужило искрообразование.
- По результатам экспертизы, наиболее вероятной причиной пожара послужило воспламенение и горение деревянной конструкции крыши, связанные с проведением электросварочных или резательных работ (раскаленные капли и разогретые отрезки металла, шлака, искры окалины, искрообразование). При детальном осмотре обнаружены электросварочные электроды и кабель электросварочного аппарата, - рассказал Назар Джаумиткалиев.
Напомним, пожар в двухэтажном доме произошел 6 февраля примерно в 16:00 в поселке Приморский. В результате пожара сгорела крыша жилого дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
- По результатам экспертизы, наиболее вероятной причиной пожара послужило воспламенение и горение деревянной конструкции крыши, связанные с проведением электросварочных или резательных работ (раскаленные капли и разогретые отрезки металла, шлака, искры окалины, искрообразование). При детальном осмотре обнаружены электросварочные электроды и кабель электросварочного аппарата, - рассказал Назар Джаумиткалиев.
Напомним, пожар в двухэтажном доме произошел 6 февраля примерно в 16:00 в поселке Приморский. В результате пожара сгорела крыша жилого дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.