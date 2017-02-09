В 28 микрорайоне Актау злоумышленники пытались ограбить банкомат

Фото Рашида Исмагилова
В 28 микрорайоне Актау неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие. По данным из неофициального источника, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января 2017 года, сейф в банкомате остался не тронут, сумма материального ущерба устанавливается.
Банкоматы АО «Fortebank» и АО «Kazkom», расположенные рядом с поврежденным, не тронуты. Об этом сообщили сотрудники банков.
На данный момент банкомат не работает. Пресс-служба ДВД Мангистауской области пообещала предоставить информацию позже.
Напомним, в декабре 2015 года в Актау задержали группу иностранных граждан, которые пытались ограбить банкоматы с помощью поддельных банковских карт. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства: ноутбук, поддельные кредитные и банковские карточки в количестве 37 штук, а также 152 тысячи тенге.
Пятерых членов группы приговорили к тюремному сроку, один подсудимый получил наказание в виде штрафа в 100 МРП.
Банкоматы АО «Fortebank» и АО «Kazkom», расположенные рядом с поврежденным, не тронуты. Об этом сообщили сотрудники банков.
На данный момент банкомат не работает. Пресс-служба ДВД Мангистауской области пообещала предоставить информацию позже.
Напомним, в декабре 2015 года в Актау задержали группу иностранных граждан, которые пытались ограбить банкоматы с помощью поддельных банковских карт. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства: ноутбук, поддельные кредитные и банковские карточки в количестве 37 штук, а также 152 тысячи тенге.
Пятерых членов группы приговорили к тюремному сроку, один подсудимый получил наказание в виде штрафа в 100 МРП.