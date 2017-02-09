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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:36

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В 28 микрорайоне Актау злоумышленники пытались ограбить банкомат

Подробности происшествия выясняют сотрудники полиции. По предварительным данным, сейф в банкомате не поврежден и не вскрыт. В ДВД Мангистау пообещали прокомментировать инцидент позже.

Фото Рашида Исмагилова
В 28 микрорайоне Актау неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие. По данным из неофициального источника, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января 2017 года, сейф в банкомате остался не тронут, сумма материального ущерба устанавливается.

Банкоматы АО «Fortebank» и АО «Kazkom», расположенные рядом с поврежденным, не тронуты. Об этом сообщили сотрудники банков.

На данный момент банкомат не работает. Пресс-служба ДВД Мангистауской области пообещала предоставить информацию позже.





Напомним, в декабре 2015 года в Актау задержали группу иностранных граждан, которые пытались ограбить банкоматы с помощью поддельных банковских карт. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства: ноутбук, поддельные кредитные и банковские карточки в количестве 37 штук, а также 152 тысячи тенге.

Пятерых членов группы приговорили к тюремному сроку, один подсудимый получил наказание в виде штрафа в 100 МРП.


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В 28 микрорайоне Актау злоумышленники пытались ограбить банкомат


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Комментарии ( 9 )

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trump (Посетители) Сегодня, 17:07
Воровать тоже надо уметь. Странно, что не определили лиходеев.
 
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  • nadiuna
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:25
Maxim Aktau,
Только предварительно хорошенько ее прожарив до состояния бифштекса lol

А сейф снаружи действительно не вскрывают, муторно это. Так до контура управления механизмом выдачи банкнот лезут. Только не горелкой, вот это уже точно дебилизм stena
 
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  • Швейк
  • lefsha_q
 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 16:24
******** одним словом! Чтобы до сейфа добраться резать надо было с обратной стороны, та что в помещении находится! Я полагаю тут не ограбление, а банально кто то хотел достать свою проглоченную карточку lol
 
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Грешник (Посетители) Сегодня, 16:08

Напомним, в декабре 2015 года в Актау задержали группу иностранных граждан, которые пытались ограбить банкоматы с помощью поддельных банковских карт. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства: ноутбук, поддельные кредитные и банковские карточки в количестве 37 штук, а также 152 тысячи тенге.


Неужели у награбивших банкоматы злоумышленников вся сумма добычи составила лишь жалкие 150 косарей? Ну-ну, ага, ага. Сколько там менты себе по карманам рассовали из найденного? Для проформы оставили 152 тыщи , нельзя же в официальном протоколе указать что совсем пустые были.

Фемида - божество языческое, поэтому в православном\исламском государстве силы не имеет.
 
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  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:01
В Москве бомбилы банкоматов их цепями к траку цепляли и с мясом выдергивали. Тоже, видать, металлисты lol

А вот в СПБ - там технично работали. Не помню, я ссылку на этот случай здесь давал или нет...
 
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  • Швейк
 лапшин (Посетители) Сегодня, 15:56
У этих не IT, а слесарное, видно, образование.
Ну кто на что учился)
 
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  • Швейк
  • nadiuna
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 15:55
Хо­чу до­маш­ний, без­ли­мит­ный…
БАН­КО­МАТ!!! crazy
 
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  • ДухLess
  • ПетровичЪ.
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:52
Горелкой резали? Уж больно ровный круг получился burumburum
 
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  • ДухLess
  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:51
Дремучесть какая bazar каменный век. Теперь технологии используют,а эти ноутбуком гвозди поди забивают. lol rofl
 
 

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