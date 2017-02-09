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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:31

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ДВД Мангистау: Личность подозреваемого в ограблении банкомата в 28 микрорайоне Актау не установлена

Сумма нанесенного ущерба составила 960 000 тенге. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
- В утреннее время 30 января 2017 года совершена кража из банкомата, расположенного в одном из торговых центров в 28 микрорайоне Актау. Сумма нанесенного ущерба составляет 960 000 тенге. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК. В данное время не установлена личность подозреваемого, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.

В качестве наказания по части 1 статьи 188 УК РК предусмотрен штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, неизвестные предприняли попытку ограбить банкомат, вырезав в устройстве отверстие.


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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 17:14
ЁмоЁ,
Да уж, это вопрос!
 
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  • Швейк
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:05
а где была камера наблююдения?...- спала. nevizhu
 
 

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