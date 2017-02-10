Нанесший себе ранения подросток из Актау рассказал об участии в игре «Синий Кит»

- В школе была рейдовая проверка, у меня увидели порезы. На тот момент я не собирался продолжать играть, я уже думал закончить, - рассказал школьник.

Подросток рассказал, что стал участником игры «Синий Кит», узнав о ней от знакомой.- Я решил попробовать сыграть и написал на «стене» в социальной сети ВКонтакте: «Синий кит», «Я в игре», «Жду инструкцию». Ждал около трех дней, но мне никто не написал. Через неделю ответ получил мой друг, и я еще раз написал, на этот раз уже его «куратору». Потом мне дали первое задание — порезать руку и написать буквы и цифры, - рассказывает подросток.Нанеся на левую руку более 70 порезов, мальчик сфотографировал результат и отправил фото кураторам игры. В школе, где учится мальчик, обнаружили раны на его руке и забили тревогу.Подросток заверяет, что выполнять все 50 заданий, последним из которых должно стать самоубийство, не собирался.С мальчиком, как сообщили в управлении образования Мангистауской области, работает психолог. В школах ввели строгий контроль за использованием смартфонов.- Этот случай в Мангистауской области единственный. С учащимися региона работают школьные инспекторы и педагоги по воспитательной работе. Во всех школах региона введен запрет на использование смартфонов во время занятий. В школу разрешается приносить обычные кнопочные телефоны. Родители нас поддержали в этом вопросе, - отметила Алмажай Раинбердиева, руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистау.Порезы подросток нанес себе 6 февраля во внеурочное время, выполняя задание игры «Синий Кит».