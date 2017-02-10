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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 931

Нанесший себе ранения подросток из Актау рассказал об участии в игре «Синий Кит»

Задание порезать руку стало первым в игре, рассказал шестиклассник. Выполнять последнее указание куратора школьник, по его словам, не собирался. С мальчиком работает психолог. В школах Мангистау ученикам запретили приносить смартфоны.

Подросток нанес себе более 70 порезов. Скриншот видео
Подросток рассказал, что стал участником игры «Синий Кит», узнав о ней от знакомой.

- Я решил попробовать сыграть и написал на «стене» в социальной сети ВКонтакте: «Синий кит», «Я в игре», «Жду инструкцию». Ждал около трех дней, но мне никто не написал. Через неделю ответ получил мой друг, и я еще раз написал, на этот раз уже его «куратору». Потом мне дали первое задание — порезать руку и написать буквы и цифры, - рассказывает подросток.

Нанеся на левую руку более 70 порезов, мальчик сфотографировал результат и отправил фото кураторам игры. В школе, где учится мальчик, обнаружили раны на его руке и забили тревогу.

Нанесший себе ранения подросток из Актау рассказал об участии в игре «Синий Кит»


- В школе была рейдовая проверка, у меня увидели порезы. На тот момент я не собирался продолжать играть, я уже думал закончить, - рассказал школьник.


Подросток заверяет, что выполнять все 50 заданий, последним из которых должно стать самоубийство, не собирался.

С мальчиком, как сообщили в управлении образования Мангистауской области, работает психолог. В школах ввели строгий контроль за использованием смартфонов.

- Этот случай в Мангистауской области единственный. С учащимися региона работают школьные инспекторы и педагоги по воспитательной работе. Во всех школах региона введен запрет на использование смартфонов во время занятий. В школу разрешается приносить обычные кнопочные телефоны. Родители нас поддержали в этом вопросе, - отметила Алмажай Раинбердиева, руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистау. 

Порезы подросток нанес себе 6 февраля во внеурочное время, выполняя задание игры «Синий Кит».



Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 14 )

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  • FBI
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:57
В школе была рейдовая проверка,- это уже после ЧП придумали что ПДН инспектора мух ловят*я вас умоляю*-кому нужны чужие дети!!в школе у него выявили -вопрос а мама папа что не видели что он весь в шрамах как матёрый скарификатор*???? реально заброшеный ребёнок! тут теперь надо вопрос поднять -ребёнок наносит себе увечия -родители этого не замечают -следовательно надо ставить вопрос о его нахождении в этой семье?? завтра он попробует траву * потом героин *- это же так интересно! куратор*слово то какое *-вот пусть его теперь еженедельно курирует его инспектор по делам несовершенолетних! конечно пусть остаётся в семье в доме -но родители !!ау -их мало просто наштомповать -их воспитывать надо не от слова питать*
прав был Пушкин
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
 
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FBI (Посетители) Сегодня, 15:39
emliy40520,

У тебя телефон кнопочный , не жди ответа ! call lol
 
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  • НЕТ
 dark01 (Посетители) Сегодня, 15:31
Самая главная проблема не в смартфонах, а в том, что с детьми родители толком не разговаривают. Все в работе, многие думают, как бы побольше заработать, чтобы выплатить ипотеку и во всей суматохе тупо забивают на детей. Да, ребенок сыт, одет, НО порой детям не хватает ласки, общения детьми. Отсюда и вся эта бредятина. beat
 
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  • akulina
  • Ger-azot
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 15:25
Цитата: akulina
Ох как разрекламировали эту игру наши доблестные сми. Кто не знал про эту гадость, теперь из интереса будут ее искать, потому как оченно уж часто про это говорят и пишут...

Абсолютно с Вами согласен. Прямо в точку
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 15:18
Цитата: Спиридон
попался вовремя рейда-проверки.

Вот опять задаю вопрос, народ кто в курсе, что за рейды? Насколько они законны? Что проверяют?
 
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trump (Посетители) Сегодня, 15:16
Нужно искать источник. Иначе, может случиться непоправимое. КНБ, за дело!
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 15:14
Жду команду...
 
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Спиридон (Посетители) Сегодня, 15:10
Случай в Мангистау единственный - нестыковочка выходит, об игре узнал от знакомой, второй запрос на игру послал куратору друга. Получается многие играют, а задание выполнил один единственный? В подростковой среде так не бывает. Может быть просто парнишка попался вовремя рейда-проверки. Срочно проверять весь круг общения...
 
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  • Мустафа
  • Pandora
 akulina (Посетители) Сегодня, 15:09
Ох как разрекламировали эту игру наши доблестные сми. Кто не знал про эту гадость, теперь из интереса будут ее искать, потому как оченно уж часто про это говорят и пишут...
 
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ДухLess (Посетители) Сегодня, 14:55
- Я решил попробовать сыграть и написал на «стене» в социальной сети ВКонтакте:

А разве нельзя найти того, с кем переписывался мальчик в Сети?
Потом мне дали первое задание — порезать руку и написать буквы и цифры

Лада! И хотелось бы взглянуть на скриншоты переписки... podmig
А то как-то бездоказательно, что ли. Или это я фома неверующий lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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