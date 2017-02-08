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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 1145

В Актау выполняющий задание игры «Синий Кит» семиклассник порезал руку

Подросток, поддавшись влиянию интернет-игры, принял ее условия и сделал несколько неглубоких порезов лезвием на левой руке. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Фото с порезами на руке 13-летний мальчик отправил так называемому «куратору» игры, сообщили в управлении образования. А на следующий день показал руку одноклассникам. Те забили тревогу и рассказали об инциденте школьному инспектору, а затем и учителям. Раны, как сообщили в региональном управлении образования, оказались неглубокими, здоровью ребенка ничего не угрожает.

- Это случилось 6 февраля примерно в 16:00, во внеурочное время. Ученик 7-го класса одной из школ Актау нанес себе около 10 порезов. Его интересовала игра, о которой он узнал от одноклассника. Мальчик сообщил, что не знал о последствиях, но решил сыграть в игру. Ему отправили задание, которое он выполнил, сфотографировал и прислал обратно адресату. На следующий день он показал результат своим одноклассникам, которые сразу же сообщили об этом школьному инспектору, - сообщила Алмажай Раинбердиева, руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистау.

С мальчиком будет работать психолог, а с остальными учащимися — участковые и педагоги.

- Во всех школах и колледжах области введено внутреннее распоряжение, согласно которому теперь учащимся запрещается приносить на занятия смартфоны. Контроль ведут школьные инспекторы, заместитель директора по воспитательной работе и учителя, - отметила Алмажай Раинбердиева.

Фото с сайта vk-smi.ru


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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:21
Сейчас смартфоны заменяют родителей....ИМХО
 
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  • АДАЙ
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:02
ПетровичЪ.,
Дружище, скорее всего с долбанным "куратором" можно законтачить и с помощью компа или планшета. А если отнять у оболваненного чадушки все гаджеты, он и без Кита себе вены вскроет. Они же не могут уже жить без виртуала - вот в этом-то и проблема. Таких нужно как нариков увозить в глухомань подальше от цивилизации и учить заново жить в реале.
 
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  • русалка
  • Швейк
  • zhanslu66
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 17:50
Родители просто обязаны вытащить свои старые телефоны и заменить их на смартфоны. Для связи хорошо и ладно. Пока дурь с детей сойдёт или выловят этих вампиров.
 
 

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