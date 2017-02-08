В Актау выполняющий задание игры «Синий Кит» семиклассник порезал руку

Иллюстративное фото

Фото с порезами на руке 13-летний мальчик отправил так называемому «куратору» игры, сообщили в управлении образования. А на следующий день показал руку одноклассникам. Те забили тревогу и рассказали об инциденте школьному инспектору, а затем и учителям. Раны, как сообщили в региональном управлении образования, оказались неглубокими, здоровью ребенка ничего не угрожает.



- Это случилось 6 февраля примерно в 16:00, во внеурочное время. Ученик 7-го класса одной из школ Актау нанес себе около 10 порезов. Его интересовала игра, о которой он узнал от одноклассника. Мальчик сообщил, что не знал о последствиях, но решил сыграть в игру. Ему отправили задание, которое он выполнил, сфотографировал и прислал обратно адресату. На следующий день он показал результат своим одноклассникам, которые сразу же сообщили об этом школьному инспектору, - сообщила Алмажай Раинбердиева, руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистау.



С мальчиком будет работать психолог, а с остальными учащимися — участковые и педагоги.



- Во всех школах и колледжах области введено внутреннее распоряжение, согласно которому теперь учащимся запрещается приносить на занятия смартфоны. Контроль ведут школьные инспекторы, заместитель директора по воспитательной работе и учителя, - отметила Алмажай Раинбердиева.



Фото с сайта vk-smi.ru