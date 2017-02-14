Сейчас на сайте
2558
объявлений
  • продам Акшукур, земельный участок за 2 700 000 тенге
  • продам Контейнер 40-футовый морской за 250 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 11 500 тенге
  • продам 4-комнатную квартиру за 28 000 000 тенге
  • меняю Астрахань, 3-комнатную квартиру, за 15 500 000 тенге
  • продам Тельман, земельный участок за 2 500 000 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 6 000 тенге
 

 
Вторник, 14 Февраля
-2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.95 KZT
  • €1 = 342.43 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:56

Просмотров: 0

ДВД Мангистау: Назначена судебно-медицинская экспертиза обнаруженного в коллекторе теплотрассы трупа

Причины смерти мужчины 1969 года рождения определят эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото автора
- Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа, обнаруженного в коллекторе у детской больницы, напротив 1 дома в 26 микрорайоне. Умерший - мужчина 1969 года рождения. Он не имел определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДВД Мангистау: Назначена судебно-медицинская экспертиза обнаруженного в коллекторе теплотрассы трупа


Напомним, полицейские извлекли труп из коллектора теплотрассы 13 февраля, примерно в 17:10.



Видео автора и Рашида Исмагилова


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика