ДВД Мангистау: Назначена судебно-медицинская экспертиза обнаруженного в коллекторе теплотрассы трупа

Фото автора
- Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа, обнаруженного в коллекторе у детской больницы, напротив 1 дома в 26 микрорайоне. Умерший - мужчина 1969 года рождения. Он не имел определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, полицейские извлекли труп из коллектора теплотрассы 13 февраля, примерно в 17:10.
Видео автора и Рашида Исмагилова
Напомним, полицейские извлекли труп из коллектора теплотрассы 13 февраля, примерно в 17:10.
Видео автора и Рашида Исмагилова