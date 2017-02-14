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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 198

Полицейские не установили личность совершившего квартирную кражу в центре Актау злоумышленника

По факту ограбления квартиры в 7 микрорайоне Актау ведется досудебное расследование. Личность совершившего кражу не установлена. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Дом, в одной из квартир которого произошла кража. Фото автора
- По факту кражи драгоценностей и денежных средств в одной из квартир на третьем этаже 14 дома в 7 микрорайоне Актау проводится досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение). Личность подозреваемого не установлена, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В качестве наказания по данной статье Уголовного кодекса предусматривается штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, воры проникли в квартиру 3 февраля приблизительно с 13:00 до 17:00 часов. Злоумышленник вскрыл замок на входной двери, когда никого не было дома.

Злоумышленники украли драгоценности на 500 тысяч тенге. Украдено 80 тысяч тенге из портмоне и карманов, похищена меховая шуба. Также воры забрали с собой паспорта отца семейства и его старшего сына. На месте полицейские обнаружили отпечатки.


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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
  • Краснов
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 20:03
Краснов,
увы но это так -раньше милиция была -народная -а её опять переиначили в полицию -а полиция хоть на французком хоть на греческом для человека ничего не несёт -это по их мове как система служб города* так вот наших нынешних бестолковцев полицаев надо как и при союзе отправлять в высшую школу милиции в Россию - с обязательным посещением на Петровке 38 музея московского уголовного розыска -будет им на что посмотреть - а они по заграницам катаются -там ничего хорошего нет -там стаи бандерлогов жгут машины и грабят магазины , и это совсем противоположная деятельность - нужены отделы по кражам *по наркоте -по бандитизму -а не по отлову каракалпаков * и спец служба по штрафованию за превышение скорости на 14 км-раньше в милицию шли ребята с завышеной планкой соц ответственности конечно не считая некоторых урюков *которым нужна была пенсия в 45 чтоб не работать-а сейчас туда идут от того что нет работы на воле!и это прискорбно!так что ни о каких раскрываниях и речи быть не может!
 
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  • Сергей Владимиров
 Кум (Посетители) Сегодня, 19:25
Нарики все в курсах,нет выгоды искать и не ищут.
 
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  • Ну Ну
  • Ger-azot
  • Сергей Владимиров
  • doberman
 Краснов (Посетители) Сегодня, 18:53
Полицейские не установили личность совершившего квартирную кражу в центре Актау злоумышленника

Да ладно, как же так? shock
А если серьезно, то это обстоятельство - жирный плевок в лицо ДВД. Осталось только умыться и дальше штаны протирать. Продолжайте упорно кошмарить законопослушных граждан, пополняя казну в угоду царям и своим пастухам. Ведь на большее, в большинстве своем, вы не способны. smoke
 
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  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 18:07
личности нет *-зато колега есть -если фортачника верхолаза за спуск по коврам нарекли Аладином -то этого за шустрость можно назвать Абу как обезьянку Аладина!

case13,
все эти понты -только против обычных людей -а тот кто решил подломить квартирку -обойдёт все эти камеры --следовательно -просто дурачат народ создавая ощущение безопасности!
 
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  • Ger-azot
  • Himi
  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 case13 (Посетители) Сегодня, 17:57
А как же камеры, бдящим оком охраняющие покой мирных горожан? Выделили же мульены... таки это центр города, а не темный закоулок!
Как же усиленные патрули, не щадящие живота своего, каждый бычек замечающие?
 
 

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