Полицейские не установили личность совершившего квартирную кражу в центре Актау злоумышленника

Дом, в одной из квартир которого произошла кража. Фото автора
- По факту кражи драгоценностей и денежных средств в одной из квартир на третьем этаже 14 дома в 7 микрорайоне Актау проводится досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение). Личность подозреваемого не установлена, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В качестве наказания по данной статье Уголовного кодекса предусматривается штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Напомним, воры проникли в квартиру 3 февраля приблизительно с 13:00 до 17:00 часов. Злоумышленник вскрыл замок на входной двери, когда никого не было дома.
Злоумышленники украли драгоценности на 500 тысяч тенге. Украдено 80 тысяч тенге из портмоне и карманов, похищена меховая шуба. Также воры забрали с собой паспорта отца семейства и его старшего сына. На месте полицейские обнаружили отпечатки.
В качестве наказания по данной статье Уголовного кодекса предусматривается штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Напомним, воры проникли в квартиру 3 февраля приблизительно с 13:00 до 17:00 часов. Злоумышленник вскрыл замок на входной двери, когда никого не было дома.
Злоумышленники украли драгоценности на 500 тысяч тенге. Украдено 80 тысяч тенге из портмоне и карманов, похищена меховая шуба. Также воры забрали с собой паспорта отца семейства и его старшего сына. На месте полицейские обнаружили отпечатки.