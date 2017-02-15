Азат Избасаров: Трое присяжных заседателей отказались голосовать за пожизненное заключение для Валерия Аржанова

Азат Избасаров
Валерий Аржанов настаивал, чтобы его судили присяжные заседатели, говорит Азат Избасаров. По требованию подсудимого были собраны 11 человек, которые решали его судьбу. Это мужчины и женщины в возрасте от 35 до 50 лет.
Виновным Аржанов был признан по четырем из пяти предъявленных ему статей Уголовного кодекса Республики Казахстан.
- По одной из пяти статей - «Действия сексуального характера» - отказался сам государственный обвинитель в ходе судебных прений в связи с тем, что она бездоказательна, - отметил Азат Избасаров.
Представители гособвинения требовали для подсудимого максимального срока наказания - пожизненного лишения свободы.
- Об этом просили и прокурор, и представитель потерпевшей. Однако, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, такое наказание должно быть принято единогласно. А среди участвующих по делу присяжных заседателей были люди, которые не поддержали данное наказание, поэтому он получил 25 лет лишения свободы, - объяснил Азат Избасаров.
Вину осужденного, по словам судьи, доказали экспертизы. Также следствию удалось найти свидетелей, которые видели 32-летнего мужчину и у дома, где была похищена девочка, и там, где ее обнаружили.
- Особые улики — показания свидетелей, а также ряд судебных экспертиз, которые доказали виновность вышеуказанного лица в совершении данного преступления. Проводились судебно-биологическая экспертиза, молекулярно-генетическая экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза. Были свидетели, что он в момент похищения девочки находился во дворе данного дома на своей автомашине. Свидетель опознал этого человека и на судебном заседании, подтвердил свои показания, - отметил Азат Избасаров.
Судья говорит: согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти ребенка стали последствия асфиксии. Осужденный душил девочку, как пояснил Азат Избасаров, руками и шнурком от кулона, висящего у нее на шее.
- Судебно-биологическая экспертиза, она, по своему характеру, не может точно указать на подозреваемого, но пришла к заключению, что не исключается его причастность. В связи с этим была назначена органами уголовного преследования молекулярно-генетическая экспертиза, которая точно определила тип ДНК, обнаруженный на теле девочки, - сообщил Азат Избасаров.
Валерий Аржанов во время следствия несколько раз менял свои показания.
- Сначала, когда его задержали, он говорил, что был со своим ребенком. Второй раз, что находился один и занимался в машине действиями сексуального характера. Третий раз он сказал, что употреблял там наркотические средства – марихуану. Однако среди таких показаний он давал еще и признательные, и писал явку с повинной на имя прокурора Мангистауской области, а также выезжал на проверку показаний на место. Во время следственных действий он описал весь день, 20 августа 2016 года: откуда он начал свой путь, откуда он забирал девочку, и куда он ее отвез. Он лично сам все это показал, - говорит Азат Избасаров.
Судебно-психиатрическая экспертиза, по словам судьи, признала Аржанова вменяемым. Но известно также, что в подростковом возрасте он состоял на учете у психиатра.
- По истечению определенного времени он был снят с учета в связи с тем, что заболевание не прогрессировало. Он работал, у него была семья, и поэтому решением этой комиссии он был снят с учета. У него была легкая форма дебилизма и заикание, - сообщил судья.
На суде виновным Аржанова признали 10 из 11 человек. Один воздержался.
- Голосование было открытым. Судья предлагал наказание по каждой статье, и в случае согласия присяжные заседатели голосовали поднятием руки. Приговор был подписан мною и присяжными заседателями. Если бы я считал его несправедливым, я бы его не подписывал, - отметил Азат Избасаров.
Напомним, девочка была похищена рядом с магазином, в котором работала ее бабушка. Нашли малышку в тяжелом состоянии в пригороде Актау. Больше двух месяцев врачи боролись за жизнь ребенка, но несмотря на их усилия, Вика скончалась 21 ноября прошлого года, так и не придя в сознание. Родные девочки сообщили, что приговором суда довольны и не планируют его обжаловать.
Видео Кадырбека Айдарулы. Скриншот с видео
Виновным Аржанов был признан по четырем из пяти предъявленных ему статей Уголовного кодекса Республики Казахстан.
- По одной из пяти статей - «Действия сексуального характера» - отказался сам государственный обвинитель в ходе судебных прений в связи с тем, что она бездоказательна, - отметил Азат Избасаров.
Представители гособвинения требовали для подсудимого максимального срока наказания - пожизненного лишения свободы.
- Об этом просили и прокурор, и представитель потерпевшей. Однако, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, такое наказание должно быть принято единогласно. А среди участвующих по делу присяжных заседателей были люди, которые не поддержали данное наказание, поэтому он получил 25 лет лишения свободы, - объяснил Азат Избасаров.
Вину осужденного, по словам судьи, доказали экспертизы. Также следствию удалось найти свидетелей, которые видели 32-летнего мужчину и у дома, где была похищена девочка, и там, где ее обнаружили.
- Особые улики — показания свидетелей, а также ряд судебных экспертиз, которые доказали виновность вышеуказанного лица в совершении данного преступления. Проводились судебно-биологическая экспертиза, молекулярно-генетическая экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза. Были свидетели, что он в момент похищения девочки находился во дворе данного дома на своей автомашине. Свидетель опознал этого человека и на судебном заседании, подтвердил свои показания, - отметил Азат Избасаров.
Судья говорит: согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти ребенка стали последствия асфиксии. Осужденный душил девочку, как пояснил Азат Избасаров, руками и шнурком от кулона, висящего у нее на шее.
- Судебно-биологическая экспертиза, она, по своему характеру, не может точно указать на подозреваемого, но пришла к заключению, что не исключается его причастность. В связи с этим была назначена органами уголовного преследования молекулярно-генетическая экспертиза, которая точно определила тип ДНК, обнаруженный на теле девочки, - сообщил Азат Избасаров.
Валерий Аржанов во время следствия несколько раз менял свои показания.
- Сначала, когда его задержали, он говорил, что был со своим ребенком. Второй раз, что находился один и занимался в машине действиями сексуального характера. Третий раз он сказал, что употреблял там наркотические средства – марихуану. Однако среди таких показаний он давал еще и признательные, и писал явку с повинной на имя прокурора Мангистауской области, а также выезжал на проверку показаний на место. Во время следственных действий он описал весь день, 20 августа 2016 года: откуда он начал свой путь, откуда он забирал девочку, и куда он ее отвез. Он лично сам все это показал, - говорит Азат Избасаров.
Судебно-психиатрическая экспертиза, по словам судьи, признала Аржанова вменяемым. Но известно также, что в подростковом возрасте он состоял на учете у психиатра.
- По истечению определенного времени он был снят с учета в связи с тем, что заболевание не прогрессировало. Он работал, у него была семья, и поэтому решением этой комиссии он был снят с учета. У него была легкая форма дебилизма и заикание, - сообщил судья.
На суде виновным Аржанова признали 10 из 11 человек. Один воздержался.
- Голосование было открытым. Судья предлагал наказание по каждой статье, и в случае согласия присяжные заседатели голосовали поднятием руки. Приговор был подписан мною и присяжными заседателями. Если бы я считал его несправедливым, я бы его не подписывал, - отметил Азат Избасаров.
Напомним, девочка была похищена рядом с магазином, в котором работала ее бабушка. Нашли малышку в тяжелом состоянии в пригороде Актау. Больше двух месяцев врачи боролись за жизнь ребенка, но несмотря на их усилия, Вика скончалась 21 ноября прошлого года, так и не придя в сознание. Родные девочки сообщили, что приговором суда довольны и не планируют его обжаловать.
Видео Кадырбека Айдарулы. Скриншот с видео