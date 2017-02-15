Родные Виктории Мининой удовлетворены решением суда

Анжелика Насирова говорит: родственники погибшего ребенка не будут обжаловать решение суда.
- В судебном процессе, который проходил в закрытом режиме, принимала участие вторая бабушка Виктории - со стороны отца. Мы удовлетворены решением суда присяжных. Но, к сожалению, это не вернет нам нашу малышку. До сих пор мы не можем ужиться с мыслью, что ее больше нет с нами. Смысл жизни потерян. Мы просто существуем... Не передать словами всю боль моей души, - сказала Анжелика Насирова.
Вчера, 14 февраля, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой.
Уголовное дело в отношении подсудимого Аржанова В. (1984 г.р.) рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого - с участием присяжных заседателей.
Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанными с воспитанием и обучением детей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
- Подсудимый осужден по пункту 5 части 2 статьи 125 «Похищение человека», части 4 статьи 120 «Изнасилование», пунктам 3, 10 части 2 статьи 99 «Убийство», части 2 статьи 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказала Гаухар Нурханова, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда.
Напомним, шестилетняя девочка скончалась, не приходя в сознание, 21 ноября в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь Вики больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.
- В судебном процессе, который проходил в закрытом режиме, принимала участие вторая бабушка Виктории - со стороны отца. Мы удовлетворены решением суда присяжных. Но, к сожалению, это не вернет нам нашу малышку. До сих пор мы не можем ужиться с мыслью, что ее больше нет с нами. Смысл жизни потерян. Мы просто существуем... Не передать словами всю боль моей души, - сказала Анжелика Насирова.
Вчера, 14 февраля, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой.
Уголовное дело в отношении подсудимого Аржанова В. (1984 г.р.) рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого - с участием присяжных заседателей.
Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанными с воспитанием и обучением детей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
- Подсудимый осужден по пункту 5 части 2 статьи 125 «Похищение человека», части 4 статьи 120 «Изнасилование», пунктам 3, 10 части 2 статьи 99 «Убийство», части 2 статьи 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказала Гаухар Нурханова, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда.
Напомним, шестилетняя девочка скончалась, не приходя в сознание, 21 ноября в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь Вики больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.