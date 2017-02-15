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ЛАДА.kz » Виктория Минина

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:57

Просмотров: 1308

Родные Виктории Мининой удовлетворены решением суда

Анжелика Насирова, бабушка шестилетней Виктории Мининой, удовлетворена решением суда присяжных по делу об изнасиловании и убийстве внучки. Женщина рассказала, что в заседаниях судебного процесса участия не принимала, так как находилась с дочерью на лечении в Москве.

Анжелика Насирова говорит: родственники погибшего ребенка не будут обжаловать решение суда.

- В судебном процессе, который проходил в закрытом режиме, принимала участие вторая бабушка Виктории - со стороны отца. Мы удовлетворены решением суда присяжных. Но, к сожалению, это не вернет нам нашу малышку. До сих пор мы не можем ужиться с мыслью, что ее больше нет с нами. Смысл жизни потерян. Мы просто существуем... Не передать словами всю боль моей души, - сказала Анжелика Насирова.

Вчера, 14 февраля, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой.

Уголовное дело в отношении подсудимого Аржанова В. (1984 г.р.) рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого - с участием присяжных заседателей.

Подсудимого приговорили к 25 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанными с воспитанием и обучением детей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

- Подсудимый осужден по пункту 5 части 2 статьи 125 «Похищение человека», части 4 статьи 120 «Изнасилование», пунктам 3, 10 части 2 статьи 99 «Убийство», части 2 статьи 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказала Гаухар Нурханова, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда.

Напомним, шестилетняя девочка скончалась, не приходя в сознание, 21 ноября в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь Вики больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.


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Комментарии ( 6 )

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ЧЕБУРАТОР. (Посетители) Сегодня, 16:16
Цитата: DANTE
Я верующий человек, но когда сталкиваешься с подобным, вера подвергается испытанию. Начинаешь думать, где же был Бог?! Почему допустил?! Или же дьявол сильней Бога, раз такое случилось или есть ли он вообще, этот Бог..

Верующий не усомнится.
 
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Aktiva (Посетители) Сегодня, 16:10
Закон суров,но он закон!
 
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  • ЧЕБУРАТОР.
 Normal (Посетители) Сегодня, 15:46
Берегите себя, Анжелика Насирова! Ваш малыш рядом с Вами!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • Сергей Владимиров
  • Normal
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 14:16
...приговор еще не вступил в законную силу...это нечто может обжаловать...лучше бы вы дали окончательную информацию...
...родным девочки сил и терпения...царствия небесного маленькому ангелочку...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Краснов
  • Mestnyi
  • Сергей Владимиров
  • lefsha_q
  • Normal
 trump (Посетители) Сегодня, 14:10
Анжелика Насирова, здоровья Вам. Дай Бог, чтобы был наказан ВИНОВНЫЙ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • VeraVera
  • Сергей Владимиров
  • Normal
 DANTE (Посетители) Сегодня, 14:09
Я верующий человек, но когда сталкиваешься с подобным, вера подвергается испытанию. Начинаешь думать, где же был Бог?! Почему допустил?! Или же дьявол сильней Бога, раз такое случилось или есть ли он вообще, этот Бог...скорбим вместе с родней Вики rose
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 14:08
Царство небесное тебе, бедный ребенок. rose Родным от всей пожелаю здоровья и найти в себе силы, чтоб жить дальше. Не дай бог никому такого горя...
 
 

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