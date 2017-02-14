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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 21:57

Просмотров: 3036

В Актау к 25-ти годам заключения приговорен насильник Вики Мининой

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой. Об этом сообщил адвокат подсудимого.

Фото автора
Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил подсудимого по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой к 25-ти годам лишения свободы.

Судебное решение базируется на четырех статьях обвинения. Статья 121 часть 4 исключена из обвинительного вердикта.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 26 декабря дело об изнасиловании шестилетней Виктории Мининой поступило в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров.

Дело содержит 11 томов. Обвиняемый был предан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», статья 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для обвиняемого – пожизненное лишение свободы.

Адвокат Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам подсудимый с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.

Шестилетняя девочка, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.


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Комментарии ( 18 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 00:17
Я думала что за пол года ,к суду насобирают целую кучу неопровержимых доказательств,все тщательно перепроверят,все зависимые и независимые экспертизы... Чтобы потом уже,когда закончится наконец следствие-все это предьявить на суде. Расскажут что,зачем и почему...Ведь он остался совсем один. Родители давно умерли. Жена с ребенком была вынуждена уехать,после того как в газете разместили их семейные фото,еще когда он был только ПОДОЗРЕВАЕМЫМ.ДАЖЕ НЕ ОБВИНЯЕМЫМ.Единственным родным ему человеком оставался брат.Который тоже умер за то время пока шло следствие. Ни от кого не узнать даже что он сказал на суде? Какими были его последние слова перед приговором. Хотела узнать на его личной странице в ВК,от его друзей. Но там" на стене "столько проклятий...В общем ничего. Ни от кого не узнать. Так долго ждали заключения следствия и так скомкано все закончилось. Информации НОЛЬ.
 
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grob (Посетители) Сегодня, 00:16
А знаете почему не вышак? Потому что нет доказательств!
Потому что если оправдали бы, то это был бы полный 3,14здец!
Хотя, о чем это я? Главное ж что Башара Асада не свергли!
 
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  • Xoxma80
 Медуза (Посетители) Сегодня, 00:00
Цитата: Я
с такой статьёй и год не проживёт в лагере.


С такой статьёй точно.
Но, почему журналистам не сообщили на основании чего принят такой приговор? Почему в суде не рассказали о вещественных доказательства и временных? Где реальные свидетели того, как он ее увёз и те, кто видел её обувь в богажнике машины? На каком основании задержали мужчину-свидетеля на несколько суток. Что об этом сказано на последнем суде? Что по этому поводу думают присяжные заседатели?
Опять-таки откуда не возьмись появились психотропные препараты, о которых СМИ вообще не писали. .....
Очень, Очень много вопросов..... к данному ЗАКРЫТОМУ СУДУ
 
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Имярек (Посетители) Вчера, 23:53
No comment .......
 
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Ger-azot (Посетители) Вчера, 23:43
дело резанансное -неужели вы считаете что его надо затереть ---обязательно надо было публично судить *-судя по пожизненому заключению -он действительно не виноват -как и челах -виноватым у нас в казахстане червонец дают!а ворью и алигархату вообще амнистии
 
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Я (Посетители) Вчера, 23:37
поверти с такой статьёй и год не проживёт в лагере.
 
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  • Maldiva
  • Ger-azot
  • amina ami
  • leo529
 Медуза (Посетители) Вчера, 23:29
В последнее время, всё что происходит в нашей стране, беру под сомнение.
Не подумайте, что я встаю на защиту данного человека. ...
просто необходимы реальные доказательства вены. .... Это как в документальном детективном сериале с Коневским.
Пример:
"В багажнике его белой машине были найдены сандалики пострадавшей девочки, которые обнаружили мойщики на автомойке, куда после преступления насильник приехал, что бы помыть машину. На подошве сандаликов была кровь".
Кстати, именно эту версию мне рассказывали знакомые подсудимого.

... Где опубликованы результаты расследования ментов для наших горожан и жителей всего Казахстана?
Преступление получило огласку не только на весь РК, но и на всё пост советское пространство. И, опираясь на какие РЕАЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ к подсудимому, присяжные вынесли такой приговор?
Повторяюсь. Я не встаю на сторону подсудимого, но хочу знать все обстоятельства дела. К тому же суд был закрытым!!!! Такоё громкое дело.... а заседания все были не доступны не только для простых горожан, но и журналистов. ... что вызывает много вопросов.
 
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Xoxma80 (Посетители) Вчера, 23:27
nik.olo,
Тогда получается обманывали,что у предыдущих были найдены биоматериалы? Зачем? Если в интересах следствия...тогда рассказали бы подробнее. Все же переживают. У всех есть дети. Чтобы точно знать,что настоящий насильник не остался на свободе...
 
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  • Краснов
  • Ger-azot
  • amina ami
 Сергей Владимиров (Посетители) Вчера, 23:25
Сомневаюсь, того ли взяли и осудили...Есть пример с Челахом и тд. и тп. А настоящий насильник будет продолжать...
 
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  • Tindaliya
 nik.olo (Посетители) Вчера, 23:22
Цитата: Xoxma80
отелось бы подробнее. Если осудили-значит не осталось никаких сомнений что это действительно он? Но ведь до него задерживали и других. И так же писали что у них были найдены биоматериалы. Почему же тогда их отпустили? Ничего не понимаю. Ничего не пояснили.

А, вы, вот и ответили на свой вопрос.
Задерживали других,НО ОТПУСКАЛИ.
Им проще было на калпака скинуть вину.... Но почему то взяли и осудили именно его.

Да это он 100% Животное
 
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