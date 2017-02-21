В поисках бездомного Алика Давлетшина задействовали полицейских Актау

Алик Давлетшин. Скриншот с видео из архива Lada.kz
С заявлением в полицию Актау обратилась Евгения, дочь Алика Давлетшина. Женщина приехала из Костаная в Актау, чтобы найти отца.
- К поискам Алика Давлетшина привлечен весь личный состав и участковые инспекторы полиции. Отрабатывается центр адаптации Актау. Притоны, где находятся бомжи, устанавливается круг общения разыскиваемого, - рассказал Улыгбек Мылтыков.
Сама Евгения Давлетшина тоже не сидит на месте. Каждое утро начинается с обхода городских канализационных люков, подвалов и теплотрасс. Женщина приехала в Актау в воскресенье, 19 февраля, и уже собрала информацию об отце.
- Известно, что отец живой, его видели в разных частях города. Я очень хочу найти отца, забрать его домой, обследовать в больнице. Все-таки он не родился бомжем и не был им никогда. Он - образованный человек, никогда не злоупотреблял алкоголем. В Костанае он был известным журналистом, но его зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Тогда-то он и уехал на заработки в Актау, - говорит дочь.
Поисками Алика Давлетшина занимаются полиция и волонтеры. Евгения планирует пробыть в Актау до тех пор, пока не найдет отца. В Костанае его ждут родная сестра, дети, внуки и правнуки, о которых мужчина пока не знает.
Напомним, о том, что отец скончался, Евгения узнала от женщины, у которой Алик Давлетшин несколько лет снимал квартиру в Актау. Обратившись в правоохранительные органы, женщина выяснила, что Алик Давлетшин не числится в категории «умерших». Чуть позже Евгения увидела репортаж про актауских БОМЖей. В одном из бездомных женщина узнала своего отца. Дочь прилетела из Костаная в Актау, чтобы разыскать папу и забрать его домой.
- К поискам Алика Давлетшина привлечен весь личный состав и участковые инспекторы полиции. Отрабатывается центр адаптации Актау. Притоны, где находятся бомжи, устанавливается круг общения разыскиваемого, - рассказал Улыгбек Мылтыков.
Сама Евгения Давлетшина тоже не сидит на месте. Каждое утро начинается с обхода городских канализационных люков, подвалов и теплотрасс. Женщина приехала в Актау в воскресенье, 19 февраля, и уже собрала информацию об отце.
- Известно, что отец живой, его видели в разных частях города. Я очень хочу найти отца, забрать его домой, обследовать в больнице. Все-таки он не родился бомжем и не был им никогда. Он - образованный человек, никогда не злоупотреблял алкоголем. В Костанае он был известным журналистом, но его зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Тогда-то он и уехал на заработки в Актау, - говорит дочь.
Поисками Алика Давлетшина занимаются полиция и волонтеры. Евгения планирует пробыть в Актау до тех пор, пока не найдет отца. В Костанае его ждут родная сестра, дети, внуки и правнуки, о которых мужчина пока не знает.
Напомним, о том, что отец скончался, Евгения узнала от женщины, у которой Алик Давлетшин несколько лет снимал квартиру в Актау. Обратившись в правоохранительные органы, женщина выяснила, что Алик Давлетшин не числится в категории «умерших». Чуть позже Евгения увидела репортаж про актауских БОМЖей. В одном из бездомных женщина узнала своего отца. Дочь прилетела из Костаная в Актау, чтобы разыскать папу и забрать его домой.