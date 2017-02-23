В поселке Приозерный мужчина погиб под колесами автомобиля

Дорожная авария со смертельным исходом произошла сегодня, 23 февраля, около 07:00 в поселке Приозерный. По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу и попал под колеса автомобиля ВАЗ - 2115. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.- Личность погибшего еще не установлена. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Водителю, согласно Уголовному Кодексу РК, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.