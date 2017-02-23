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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 171

В поселке Приозерный мужчина погиб под колесами автомобиля

Личность погибшего еще не установлена. Ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

Кадр с видео
Дорожная авария со смертельным исходом произошла сегодня, 23 февраля, около 07:00 в поселке Приозерный. По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу и попал под колеса автомобиля ВАЗ - 2115. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

- Личность погибшего еще не установлена. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Водителю, согласно Уголовному Кодексу РК, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.



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Комментарии ( 5 )

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Вован (Посетители) Сегодня, 15:14
На сколько я знаю на этом участке нет пешеходного,........ question
 
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  • Вован
 DANTE (Посетители) Сегодня, 15:05
От судьбы не уйдешь, если суждено погибнуть под колесами, значит от рака лёгких не умрешь...Иманды Болсын
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 15:02
- Личность погибшего еще не установлена. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Водителю, как рассказали в полиции, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Почему без следствия и суда угрожают сроком? Сами говорят, что идет досудебное расследование. Не написано на каком участке автодороги это произошло.
 
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  • trump
  • Кум
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:58
смотри ка как много сразу грозит ?? ещё суда не было а его уже осудили?? а дяденьку жаль -вот тебе и 23 февраля!! а был бы праздник как у людей* так не летел бы этот индеец сломя голову на человека в 7 часов утра!!!!
о боже спаси и сохрани от дураков на дорогах !
 
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  • Ger-azot
 trump (Посетители) Сегодня, 14:58
Мир праху..
Водила свалил, судя по всему.
 
 

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