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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:27

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В ДТП в 27 микрорайоне Актау погибла 26-летняя девушка

Досудебное расследование в отношении водителя 1991 года рождения ведется по части 3 статьи 345 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Место ДТП. Фото автора
Происшествие случилось вечером 20 февраля у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау.

- На пешеходном переходе произошло ДТП с наездом на человека. Погибла девушка 1991 года рождения. В отношении 26-летнего водителя ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает пресс-служба ДВД Мангистау.

В качестве наказания по данной статье УК РК предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Погибшая девушка, как рассказали ее коллеги, родом из Караганды. Работала в одном из магазинов в торгово-развлекательном комплексе «Актау». В тот вечер примерно в 21:30 возвращалась с работы.

Напомним, в декабре 2016 года у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау водитель автомобиля Kia Cеrato сбил и протащил по асфальту молодого человека.

Вчера, 23 февраля, в посёлке Приозёрный под колёсами автомобиля погиб мужчина. Обстоятельства ДТП выясняют в полиции.


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Комментарии ( 3 )

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trump (Посетители) Сегодня, 10:52
Летчики вышли на тропу войны. Будьте внимательны и осторожны.
 
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Web (Главные редакторы) Сегодня, 10:32
imho_tep, спасибо, исправили
 
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imho_tep (Посетители) Сегодня, 10:29
автор,рубрика "Спорт" с таким заголовком кощунственно выглядит..

Вера - это моё, личное... о ней никому неведомо, никто не может мою веру оскорбить, ибо не знает ее, и не ведает о ней, ибо знает ее лишь тот, чьё имя не произносят всуе. Религиозность - суть публичное, но не мое, и нет мне дела до нее, поскольку толпою правят волки, хоть даже в шкурах и овечьих.
 
 

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