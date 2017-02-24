В ДТП в 27 микрорайоне Актау погибла 26-летняя девушка

Место ДТП. Фото автора
Происшествие случилось вечером 20 февраля у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау.
- На пешеходном переходе произошло ДТП с наездом на человека. Погибла девушка 1991 года рождения. В отношении 26-летнего водителя ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает пресс-служба ДВД Мангистау.
В качестве наказания по данной статье УК РК предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Погибшая девушка, как рассказали ее коллеги, родом из Караганды. Работала в одном из магазинов в торгово-развлекательном комплексе «Актау». В тот вечер примерно в 21:30 возвращалась с работы.
Напомним, в декабре 2016 года у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау водитель автомобиля Kia Cеrato сбил и протащил по асфальту молодого человека.
Вчера, 23 февраля, в посёлке Приозёрный под колёсами автомобиля погиб мужчина. Обстоятельства ДТП выясняют в полиции.
- На пешеходном переходе произошло ДТП с наездом на человека. Погибла девушка 1991 года рождения. В отношении 26-летнего водителя ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает пресс-служба ДВД Мангистау.
В качестве наказания по данной статье УК РК предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Погибшая девушка, как рассказали ее коллеги, родом из Караганды. Работала в одном из магазинов в торгово-развлекательном комплексе «Актау». В тот вечер примерно в 21:30 возвращалась с работы.
Напомним, в декабре 2016 года у рынка автозапчастей в 27 микрорайоне Актау водитель автомобиля Kia Cеrato сбил и протащил по асфальту молодого человека.
Вчера, 23 февраля, в посёлке Приозёрный под колёсами автомобиля погиб мужчина. Обстоятельства ДТП выясняют в полиции.