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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 5758

Пропавшую Айман Тлегенову нашли в Мунайлинском районе

Шестнадцатилетняя Айман жива и передана родителям. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Айман Тлегенова. Фото из социальной сети
Девушку, по сообщению полиции, нашли 22 февраля.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники местной полицейской службы УВД Актау примерно в 18:00 22 февраля нашли пропавшую жительницу села Курык Айман Тлегенову в СОТ «Химик» Мунайлинского района, - сообщает пресс-служба ДВД Мангистауской области.

С несовершеннолетней и её семьей проводят разъяснительные работы.

Напомним, Айман вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00 и не вернулась.


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Комментарии ( 7 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:06
этого и следовало ожидать - ничего плохого с ней не могло случится -там была обида и характер - мала ещё такие закидоны выписывать!папку с мамкай слухать надо -они дурного не посоветуют !

trump,
поздно уже за ремешок браться - скоро будет муж косу на руку мотать да об стену!
 
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Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 13:34
Цитата: Next Next
как нашли, чё нашли, кого
нашли.... вот и мне не понятно


До конца читайте статью:

Напомним, Айман вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00 и не вернулась.


На днях еще писали об этом!
 
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Next Next (Посетители) Сегодня, 13:23
как нашли, чё нашли, кого
нашли.... вот и мне не понятно umnik
 
-1
  • Одисей.
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • dida576
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:02
Қалай тапты сонда? GPS арқылы ма, әлде, Мұнайлы ауданында жан құрбысы тұрады ма? Әлде, мысықты пайдаланып бойжеткеннің иісімен таптыңдар ма? Қаншама нұсқалар бар... uhmylka

Табылса бопты, аман-сау... dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • RRR
  • Lepik
  • Ger-azot
 trump (Посетители) Сегодня, 12:27
Украли как невесту или это киднепинг? Или- батяня, берись за ремешок?
 
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  • Lepik
  • Mona
 RRR (Посетители) Сегодня, 12:22
Вот ведь "прости господи"!!!
 
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  • RRR
  • Lepik
  • Адай_362
 Крадун (Посетители) Сегодня, 12:19
Загуляла походу! lol О родителях не думает!
 
 

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