Пропавшую Айман Тлегенову нашли в Мунайлинском районе

Айман Тлегенова. Фото из социальной сети
Девушку, по сообщению полиции, нашли 22 февраля.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники местной полицейской службы УВД Актау примерно в 18:00 22 февраля нашли пропавшую жительницу села Курык Айман Тлегенову в СОТ «Химик» Мунайлинского района, - сообщает пресс-служба ДВД Мангистауской области.
С несовершеннолетней и её семьей проводят разъяснительные работы.
Напомним, Айман вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00 и не вернулась.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники местной полицейской службы УВД Актау примерно в 18:00 22 февраля нашли пропавшую жительницу села Курык Айман Тлегенову в СОТ «Химик» Мунайлинского района, - сообщает пресс-служба ДВД Мангистауской области.
С несовершеннолетней и её семьей проводят разъяснительные работы.
Напомним, Айман вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00 и не вернулась.