Пострадавший при пожаре в поселке Приморский мужчина скончался

Мангистауская областная больница. Фото из архива Lada.kz
Мужчина получил ожог 85 процентов тела при пожаре в доме в поселке Приморский.
- Окончательный диагноз врачей - ожоговая болезнь, термический ожог пламенем, ожог верхних дыхательных путей, волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обеих подвздошных областей, верхних и нижних конечностей глубокой степени. Мужчина поступил в шоковом состоянии. При поступлении в отделение реанимации пострадавший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как получил ожог верхних дыхательных путей. Реанимационные действия по поддержке жизненно важных функций организма проводились в течение семи дней. Не приходя в сознание, пациент умер 2 марта в 18:31 от травм, несовместимых с жизнью, - рассказал Аймет Мухаметов.
Напомним, пожар в одном из домов поселка Приморский произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Пострадавшего мужчину 1965 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение МОБ. Его супруга и двое детей были отпущены домой после оказания медицинской помощи. В тушении пожара задействовали 70 спасателей и 10 единиц техники.
- Окончательный диагноз врачей - ожоговая болезнь, термический ожог пламенем, ожог верхних дыхательных путей, волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обеих подвздошных областей, верхних и нижних конечностей глубокой степени. Мужчина поступил в шоковом состоянии. При поступлении в отделение реанимации пострадавший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как получил ожог верхних дыхательных путей. Реанимационные действия по поддержке жизненно важных функций организма проводились в течение семи дней. Не приходя в сознание, пациент умер 2 марта в 18:31 от травм, несовместимых с жизнью, - рассказал Аймет Мухаметов.
Напомним, пожар в одном из домов поселка Приморский произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Пострадавшего мужчину 1965 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение МОБ. Его супруга и двое детей были отпущены домой после оказания медицинской помощи. В тушении пожара задействовали 70 спасателей и 10 единиц техники.