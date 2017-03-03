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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:08

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Пострадавший при пожаре в поселке Приморский мужчина скончался

Мужчина скончался в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы (МОБ). Об этом рассказал Аймет Мухаметов, заместитель директора по лечебной работе МОБ.

Мангистауская областная больница. Фото из архива Lada.kz
Мужчина получил ожог 85 процентов тела при пожаре в доме в поселке Приморский.

- Окончательный диагноз врачей - ожоговая болезнь, термический ожог пламенем, ожог верхних дыхательных путей, волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обеих подвздошных областей, верхних и нижних конечностей глубокой степени. Мужчина поступил в шоковом состоянии. При поступлении в отделение реанимации пострадавший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как получил ожог верхних дыхательных путей. Реанимационные действия по поддержке жизненно важных функций организма проводились в течение семи дней. Не приходя в сознание, пациент умер 2 марта в 18:31 от травм, несовместимых с жизнью, - рассказал Аймет Мухаметов.

Напомним, пожар в одном из домов поселка Приморский произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Пострадавшего мужчину 1965 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение МОБ. Его супруга и двое детей были отпущены домой после оказания медицинской помощи. В тушении пожара задействовали 70 спасателей и 10 единиц техники.


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Комментарии ( 2 )

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Земке Александр (Посетители) Сегодня, 18:28
Ужас 85 процентов мои соболезнования родным и близким
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:55
Соболезнования родным. Шансов у него не было.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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