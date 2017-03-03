ДВД Мангистау: Водитель перевернувшегося автокрана не справился с рулевым управлением

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Причиной опрокидывания автокрана стали непрофессиональные действия водителя при управлении спецтехникой. По заключению медиков, мужчина, находившийся за рулем, был в трезвом состоянии, он же является владельцем транспорта. Об этом рассказала Жазира Абил, руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области.
По факту происшествия полицейскими составлен протокол по статье 610 части 1 административно-процессуального кодекса (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
Водителю грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Работы по эвакуации транспорта ведутся уже несколько часов.
Напомним, сегодня, 3 марта, примерно в 11:20 в 14 микрорайоне рядом с 39 домом перевернулся подъемный кран.
Фото автора
По факту происшествия полицейскими составлен протокол по статье 610 части 1 административно-процессуального кодекса (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
Водителю грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Работы по эвакуации транспорта ведутся уже несколько часов.
Напомним, сегодня, 3 марта, примерно в 11:20 в 14 микрорайоне рядом с 39 домом перевернулся подъемный кран.
Фото автора