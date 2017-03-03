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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 20:53

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ДВД Мангистау: Водитель перевернувшегося автокрана не справился с рулевым управлением

Автокран перевернулся в связи с тем, что водитель не справился с управлением. Мужчина прошел медицинскую экспертизу, эвакуация транспорта продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото автора
Причиной опрокидывания автокрана стали непрофессиональные действия водителя при управлении спецтехникой. По заключению медиков, мужчина, находившийся за рулем, был в трезвом состоянии, он же является владельцем транспорта. Об этом рассказала Жазира Абил, руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области.

По факту происшествия полицейскими составлен протокол по статье 610 части 1 административно-процессуального кодекса (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).

Водителю грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Работы по эвакуации транспорта ведутся уже несколько часов.

Напомним, сегодня, 3 марта, примерно в 11:20 в 14 микрорайоне рядом с 39 домом перевернулся подъемный кран.

Фото автора


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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 22:20
На переэкзаменацию дядьке пора. В котлонадзоре.
 
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  • trump
 Ирон (Посетители) Сегодня, 22:00
как понять не справился с управлением. он что на болиде был и скорость большая или он тупо не ездил некогда. вот наберут по объявлению с крупными корочками и правами. Вот и результат
 
 

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