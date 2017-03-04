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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

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В Актау в коллекторе теплотрассы найден труп

На месте происшествия работают оперативники. Комментариев сотрудники полиции не дают.

фото и видео автора
Труп был найден 4 марта примерно в 12.30 часов в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай». Сотрудники криминальной полиции извлекли тело из-под труб.

На этапе следствия подробности происшествия не разглашаются, отметили оперативники.



По словам очевидцев, в этом коллекторе часто собирались люди без определенного места жительства.


В Актау в коллекторе теплотрассы найден труп
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Комментарии ( 3 )

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trump (Посетители) Сегодня, 14:17
Мир праху.. Опознали хоть человека?

เกลียด,
Полагаешь, кенты его и уконтрапупили?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 14:10
Два дня тому тусили там четверо бомжей,движения у них там были залазили и вылазили спорили и друг на друга махали руками. Мы в фазе стояли наблюдали за движняком.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:01
дай бог -отмучился дядька -там бомжик частенько стоял на кастылях - последний раз неделю назад его видел -когда были деньги ему дарил ,последнее время он вообще болезный был--конечно хотелось бы чтоб я ошибся -храни их всех бродяг господь!
 
 

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