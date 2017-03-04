В Актау в коллекторе теплотрассы найден труп

Труп был найден 4 марта примерно в 12.30 часов в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай». Сотрудники криминальной полиции извлекли тело из-под труб.На этапе следствия подробности происшествия не разглашаются, отметили оперативники.По словам очевидцев, в этом коллекторе часто собирались люди без определенного места жительства.