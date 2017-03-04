Полиция перекрыла дорогу в центре Актау

Фото Lada.kz
В Актау перекрыли дорогу межу 7 и 8 микрорайонами. Как сообщают очевидцы, полицейские просят жильцов 8 дома 7 микрорайона покинуть свои квартиры.
На месте замечены кинологи с собаками.
По предварительной информации, в обменном пункте была найдена подозрительная коробка.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. В Актау эвакуировали жителей многоэтажки в 7 микрорайоне/b]
На месте замечены кинологи с собаками.
По предварительной информации, в обменном пункте была найдена подозрительная коробка.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. В Актау эвакуировали жителей многоэтажки в 7 микрорайоне/b]