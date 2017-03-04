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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 18:44

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Полиция перекрыла дорогу в центре Актау

На месте сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Фото Lada.kz
В Актау перекрыли дорогу межу 7 и 8 микрорайонами. Как сообщают очевидцы, полицейские просят жильцов 8 дома 7 микрорайона покинуть свои квартиры.

На месте замечены кинологи с собаками.

По предварительной информации, в обменном пункте была найдена подозрительная коробка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. В Актау эвакуировали жителей многоэтажки в 7 микрорайоне/b]

Полиция перекрыла дорогу в центре Актау


Полиция перекрыла дорогу в центре Актау


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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 19:19
Біздің құтқарушыларымыздың іштері пісіп кеткендері ғой. Лаңкестер бірдемені жаратын болса, қайдағы бір 8-ші ш.а. белгілі бір үйін не істейді? Күлкілі ...
 
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barumir (Посетители) Сегодня, 19:10
Лишь бы это было ошибкой или ложным вызовом!! Сейчас такое время и весь мир, как на пороховой бочке!!

Грёбанные террористы, диверсанты, провокаторы и всякая подобная не дают покоя мирным людям!!
 
 

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