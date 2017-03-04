Сейчас на сайте
2851
объявления
  • Слесарь-сантехник
  • продам Ворота для гаража за 50 000 тенге
  • продам Резак, за 10 000 тенге
  • сдам в аренду Леса строительно-монтажные, за 350 тенге
  • Установка металлических дверей
  • продам Сотовый поликарбонат за 7 420 тенге
  • продам Писсуар автоматический за 7 000 тенге
 

 
Суббота, 04 Марта
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.46 KZT
  • €1 = 333.87 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 0

В Актау эвакуировали жителей многоэтажки в 7 микрорайоне

По словам жителей 8 дома в 7 микрорайоне, их в срочном порядке без объяснений попросили покинуть свои квартиры стражи порядка. По предварительной информации, в обменном пункте в их доме была обнаружена подозрительная коробка.

Фото автора
Наталья, жительница 8 дома в 7 микрорайоне, успела вынести из дома самое главное - своего кота.

В Актау эвакуировали жителей многоэтажки в 7 микрорайоне


По словам женщины, она возвращалась домой, когда полицейские уже оцепили территорию по периметру дома.

- Мы спокойно прошли домой, нас не остановили. А чуть позже, когда мы уже разделись, пришли полицейские и попросили срочно покинуть квартиры, - рассказала женщина.

Еще один житель дома пожаловался, что ему не разрешили забрать документы. Успел только накинуть на маленького ребенка куртку.

- Схватил ребенка, даже ботинки ему надеть не дали, ноутбук, и выскочил, - говорит мужчина.

Никаких официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. По предварительной информации, в обменном пункте в 8 доме была обнаружена подозрительная коробка. На месте происшествия работают саперы.



Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sweetestsin (Посетители) Сегодня, 20:02
Я узнал от работника обменника, что это учения всё были. Что то типа полная картина, с хлопком и снятием отпечатков, все как положено))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sweetestsin
 Одисей. (Посетители) Сегодня, 19:59
ШО!..Опять..Коробка с бумагами...и не взорвалась...

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Yanis (Посетители) Сегодня, 19:34
The Night Is Young,
Хозяин 56 квартиры этого же дома пожаловался, что ему не разрешили забрать документы. Успел только накинуть на меленького ребенка куртку.

- Схватил ребенка, даже ботинки ему надеть не дали, ноутбук, и выскочил, - говорит мужчина.

Если вдруг всё окажется серьёзным... Все имеющиеся документы, деньги, одежда по сезону - это крайний минимум необходимых вещей.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Пиночет
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 19:24
А вдруг действительно все серьезно...
Вы потом их будете благодарить за оперативность
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика