В Актау эвакуировали жителей многоэтажки в 7 микрорайоне

Наталья, жительница 8 дома в 7 микрорайоне, успела вынести из дома самое главное - своего кота.По словам женщины, она возвращалась домой, когда полицейские уже оцепили территорию по периметру дома.- Мы спокойно прошли домой, нас не остановили. А чуть позже, когда мы уже разделись, пришли полицейские и попросили срочно покинуть квартиры, - рассказала женщина.Еще один житель дома пожаловался, что ему не разрешили забрать документы. Успел только накинуть на маленького ребенка куртку.- Схватил ребенка, даже ботинки ему надеть не дали, ноутбук, и выскочил, - говорит мужчина.Никаких официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. По предварительной информации, в обменном пункте в 8 доме была обнаружена подозрительная коробка. На месте происшествия работают саперы.