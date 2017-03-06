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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:53

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Полиция Мангистау установила личность погибщего под колесами автомобиля

Установлена личность мужчины, погибшего в ДТП 23 февраля в поселке Приозерный. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Погибший под колесами автомобиля ВАЗ-2115 мужчина проживал в одном из садово-огороднических товариществ Актау. Виновники ДТП устанавливаются.

На данный момент ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК. Виновнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Появилось видео смертельного ДТП под колесами автомобиля в Приозерном.

По кадрам ролика видно, как автомобиль ВАЗ-2115 с прицепом сбивает пешехода и резко останавливается на проезжей части. За ним еще проезжают два автомобиля, которые тоже останавливаются рядом. По встречной полосе проезжают два легковых автомобиля, которые переезжают тело мужчины.

Напомним, ДТП произошло 23 февраля около 07:00. По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу и попал под колеса автомобиля ВАЗ-2115. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.



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Комментарии ( 1 )

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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:03
Да там похоже преступник не один а множество!
 
 

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