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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

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С начала марта в Мангистау произошло три пожара

В первую неделю марта в Мангистауской области произошло три пожара, в одном из них огонь повредил автомобиль. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото автора из архива "Лады"
Один из пожаров произошел 2 марта в 2:20 в 13 микрорайоне Актау. В магазине, расположенном в 52А доме, произошло горение потолка. Площадь горения составила два квадратных метра. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается дежурным дознавателем.

Ночью 4 марта в селе Атамекен в Мунайлинском районе произошло горение в моторном отсеке автомашины Mercedes-Benz, 1996 года выпуска. Пожар потушен до прибытия пожарного подразделения. Никто при пожаре не пострадал, сообщают огнеборцы. По предварительным данным, в автомашине произошло короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб от пожара устанавливается.

- Современный автомобиль сгорает дотла за пять-шесть минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остаются только почерневший железный остов и двигатель. Неожиданно загореться может как старая легковушка, так и новая иномарка. Причиной возникновения пожаров может стать неисправность электрооборудования и нарушение правил эксплуатации автомобиля, а также поджоги. Кроме того, риск возникновения пожара зависит от срока эксплуатации автомобиля, - рассказал капитан гражданской защиты Нуржан Борашев, главный специалист УЧС Актау.

Нуржан Борашев отметил, что наличие надежного огнетушителя под рукой необходимо каждому автомобилисту.

- Цифры статистики свидетельствуют о том, что пожар можно пресечь с помощью огнетушителя и тем самым предотвратить полное сгорание автомобиля. Одна из причин, по которой автомобилисты в таких серьезных случаях не используют огнетушители для ликвидации очага возгорания, заключается либо в отсутствии того самого огнетушителя, либо в наличии неработающего огнетушителя, - отметил Нуржан Борашев.

А в селе Бейнеу 6 марта примерно в 02:22 в отдельно стоящем одноэтажном здании полностью сгорел компрессор. Площадь горения составила полтора квадратных метра. И в данном случае обошлось без пострадавших. Причина и ущерб от пожара устанавливаются дежурным дознавателем.

Всего по данным службы пожаротушения с 28 февраля по 5 марта в области произошло четыре пожара и 20 случаев горения. На аварийно-спасательные работы огнеборцы выезжали шесть раз.

- Хочу напомнить, что для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в службе пожаротушения работает телефон доверия: 43-55-06. Звоните в любое время, - отметила представитель противопожарного ведомства Рукия Сычева.


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