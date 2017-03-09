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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

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В ночь на 8 марта в Мангистаускую областную больницу госпитализировали семь человек

Шесть человек из семи, госпитализированных в Мангистаускую областную больницу (МОБ) в предпраздничную ночь, получили травмы в результате избиений. Еще один - подросток 2002 года рождения - пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Подросток (а не мужчина 22 лет, как ранее сообщал источник) был сбит автомобилем на дороге между 6 и 8 микрорайонами Актау. Он, по словам врачей, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных опасений у медиков не вызывает.

- Количество обращений в приемный покой больницы обычно увеличивается в праздничные и предпраздничные дни. Вечером 7 марта и в ночь на 8 марта в МОБ обратились 35 человек. Из них 15 пострадали в результате потасовок. Девять пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Шестеро обратившихся с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в нейрохирургическое, травматологическое отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии больницы, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.


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