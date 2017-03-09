В ночь на 8 марта в Мангистаускую областную больницу госпитализировали семь человек

Приемный покой МОБ. Фото автора
Подросток (а не мужчина 22 лет, как ранее сообщал источник) был сбит автомобилем на дороге между 6 и 8 микрорайонами Актау. Он, по словам врачей, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных опасений у медиков не вызывает.
- Количество обращений в приемный покой больницы обычно увеличивается в праздничные и предпраздничные дни. Вечером 7 марта и в ночь на 8 марта в МОБ обратились 35 человек. Из них 15 пострадали в результате потасовок. Девять пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Шестеро обратившихся с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в нейрохирургическое, травматологическое отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии больницы, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.
- Количество обращений в приемный покой больницы обычно увеличивается в праздничные и предпраздничные дни. Вечером 7 марта и в ночь на 8 марта в МОБ обратились 35 человек. Из них 15 пострадали в результате потасовок. Девять пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Шестеро обратившихся с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в нейрохирургическое, травматологическое отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии больницы, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.