В Мангистауской области мужчина погиб под колесами поезда

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Трагедия произошла 5 марта примерно в 19:48 на железнодорожном переезде возле морского порта Актау. Поезд переехал 45-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.
- В настоящее время устанавливают причину происшествия. Назначена судебная медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 001 УК РК, - прокомментировали в пресс-службе ДВД региона.
Напомним, что в начале февраля 2017 года грузовой поезд насмерть переехал мужчину на разъезде №6 (между поселками Сай-Утес и Бейнеу) в Мангистау. Молодой человек, говорят в правоохранительных органах, был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд.
- В настоящее время устанавливают причину происшествия. Назначена судебная медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 001 УК РК, - прокомментировали в пресс-службе ДВД региона.
Напомним, что в начале февраля 2017 года грузовой поезд насмерть переехал мужчину на разъезде №6 (между поселками Сай-Утес и Бейнеу) в Мангистау. Молодой человек, говорят в правоохранительных органах, был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд.