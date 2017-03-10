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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:26

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В Мангистауской области мужчина погиб под колесами поезда

Несчастный случай, в результате которого погиб мужчина, произошел 5 марта на железнодорожном переезде «Морпорт», сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото kremlinpress.com
Трагедия произошла 5 марта примерно в 19:48 на железнодорожном переезде возле морского порта Актау. Поезд переехал 45-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.

- В настоящее время устанавливают причину происшествия. Назначена судебная медицинская  экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 001 УК РК, - прокомментировали в пресс-службе ДВД региона.

Напомним, что в начале февраля 2017 года грузовой поезд насмерть переехал мужчину на разъезде №6 (между поселками Сай-Утес и Бейнеу) в Мангистау. Молодой человек, говорят в правоохранительных органах, был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд.


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