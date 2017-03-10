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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:09

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Минобороны РК: В Актау из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат-срочник

Несчастный случай произошел 10 марта в одной из воинских частей Актау, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны РК.

Фото из архива Lada.kz
По сообщению пресс-службы Министерства обороны РК, военнослужащий срочной службы ВМС Актауского гарнизона «в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение, несовместимое с жизнью».

- В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М.А. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в 2014 году солдат в/ч 6656 получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.


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Комментарии ( 3 )

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Мурь (Посетители) Сегодня, 20:40
могу ошибаться и хорошо если ошибусь - но это случайно не этот парень ? https://vk.com/id337857894

очень жаль -отдать долг родине и умереть в 19 лет -не могу представитиь как велико горе его родителей искрене соболезную!

если не ошибся то можно связаться с его колегами и друзьями пока их не запугали *и тогда узнаем истину -иначе опять только сухие сводки и статистика
 
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  • Ледоруб
  • Димон
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:23
солдат погибает в мирное время, и это Армия будет защищать нашу страну?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ледоруб
 Ворон (Посетители) Сегодня, 20:20
Верим. АМнистия.
 
 

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