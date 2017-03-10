Минобороны РК: В Актау из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат-срочник

Фото из архива Lada.kz
По сообщению пресс-службы Министерства обороны РК, военнослужащий срочной службы ВМС Актауского гарнизона «в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение, несовместимое с жизнью».
- В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М.А. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению, - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что в 2014 году солдат в/ч 6656 получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.
- В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий войсковой части 29011, матрос срочной службы Шишимбаев М.А. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выяснению, - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что в 2014 году солдат в/ч 6656 получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.