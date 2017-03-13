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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:17

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За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

Пять пожаров произошло в Мангистауской области на прошлой неделе - с 6 по 12 марта. В одном из них огонь повредил автомобиль, сообщает Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Один из пожаров произошел 8 марта в селе имени Сайына Шапагатова в Тупкараганском районе. Примерно в 16:30 на участке №393 полностью сгорел вагончик. Площадь горения составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Следующей ночью в 2:10 в подвале дома №2 во втором микрорайоне Актау произошло горение кабеля и мусора. Площадь горения составила пять квадратных метров. Пострадавших нет. Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 17 минут.

В тот же день в селе Баскудык в Мунайлинском районе произошел еще один пожар. В 5:09 полностью сгорел 40–тонный контейнер. Площадь горения составила 30 квадратных метров. На момент возгорания внутри никого не было. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Утром 11 марта в селе Тажен в Бейнеуском районе полностью сгорел автомобиль Opel Vectra, 1993 года выпуска. Возгорание произошло в 10:00. Пострадавших нет, по предварительным данным машина загорелась из-за короткого замыкания в электропроводке.

Днем в этот же день произошел еще один пожар в Жанаозене. В 16:06 в микрорайоне «Арай-2» во дворе дома №23 произошло возгорание крыши отдельно стоящего сарая. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб выясняются.

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю, с 6 по 12 марта, подразделения ведомства выезжали по тревоге 36 раз, в том числе пять раз на пожары и 28 раз на случаи горения. 

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.


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