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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 2938

В Актау женщина украла ящик для пожертвований детям-инвалидам

Камера видеонаблюдения в магазине «Триумф Актау», расположенного в ТЦ «Волна» в 5 микрорайоне, 15 марта в 15:00 зафиксировала кражу урны, в которую собирали пожертвования для детей-инвалидов. Об этом рассказал владелец магазина.

Кадр видео
Кассир, по словам хозяина, во время кражи вышла на склад за продукцией. По залу ходила только одна женщина-посетитель. Обернувшись и убедившись, что кроме нее в помещении никого нет, она подошла к стойке и взяла ящик с деньгами. Спокойно вышла на улицу. По кадрам видео можно предположить, что женщине 35-40 лет.

В Актау женщина украла ящик для пожертвований детям-инвалидам


Владелец не собирается писать заявление в полицию.

- Сомневаюсь, что эту гражданку разыщут. А если и найдут, то, наверняка, средства она уже потратила. Наша цель — оповестить жителей города, имеющих в своих магазинах урны для пожертвований. Нужно быть бдительными и знать, что по городу ходит некая женщина-воровка. Может, кто-то узнает ее по одежде, внешности. Ведь у нее есть соседи, знакомые, родственники. Нам хочется предостеречь, чтобы другие продавцы не стали ее жертвами. Самое большой урок для нее — если все узнают об этом поступке, - объяснил Олег, хозяин магазина.




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Комментарии ( 16 )

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 Мурь (Посетители) Сегодня, 18:12
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:19
Дүкен ійесінің мейірімділігінде шек жоқ екен. Тіпті шенділерге арызда жазбады ма?
Уойымша, бұл жарнама ...
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:05
Цитата: Мурь
значите ей надо! у неё тоже дети есть и они голодные


что ты тут лепишь? какие дети? какая беднота? одета нормально. и очки вообще-то снимают в помещении.

Цитата: Мурь
почему им не помогают!!


потому что ЭКСПО на носу...

Цитата: Мурь
да и вообще что это за короб и кто его поставил


я не пойму почему его как-нибудь не зафиксировали? на цепь там...
 
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 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 16:56
Наркоша конченая, и детей у неё нет.
 
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 Мурь (Посетители) Сегодня, 16:10
TkachevOleg,
и смартфон оставила -да и вообще что это за короб и кто его поставил -вопрос -народ то у нас доверчивый!
 
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 Мурь (Посетители) Сегодня, 16:07
klassik88,
не зарекайся жизнь -и не оговаривай -ты чтоли ей бухло продавал и наркоту? да наши власти находят способ заробатывать так что их не судят - дай ей работу с достойной зарплатой а не подачку и чтоб она ишачила на бая
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 16:07
Цитата: Мурь
значите ей надо!



так и напрашивается фраза-вопрос из известного фильма

 
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 Vampire (Посетители) Сегодня, 16:06
Вот *****. Это же ***** последняя, а не человек. Сердца нет, души тоже.
 
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 TkachevOleg (Посетители) Сегодня, 16:05
похоже на сговор! как кассир могла оставить свое раб место без присмотра? там еще касса есть. да так пол магазина еще вынести можно. хорошая сумма накопилась вот и поделили на троих. хозяин странный отказался писать заяву. да таких ворюг наказывать надо и руки отрубать.это уже ментов головная боль. чето не чисто здесь
 
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 Мурь (Посетители) Сегодня, 16:03
Стыд и совесть -оружие против бедных! когда вижу такие короба с деньгами обвешаные картинками милых детских лиц вспоминаю -о том что медицина у нас бесплатная - а ещё вспоминаю поберушек Актауских которая в 7 мкр сидела годами в коляске или этот бомж который перекрывает дорогу своей коляской** почему им не помогают!! или вот пример вам https://www.lada.kz/aktau_news/society/47083-v-aktau-trehletnemu-andreyu-shalagi
novu-trebuetsya-pomosch.html тоже нужна помощь -так почему государство такое богатое а народ поберается и собирает на лечение и тем более за границей?? я не против сборов денег и не против вашего государства -я против несправедливости подлости и лжи ! когда с экранов льётся песня о счастливой жизни народов казахстана -а на деле -оказывается что это толлько мечты! не судите не судимы будете! очень не просто понять человека укравшего булку хлеба ,-если твой холодильник битком набит жратвой!
 
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