В Актау женщина украла ящик для пожертвований детям-инвалидам

- Сомневаюсь, что эту гражданку разыщут. А если и найдут, то, наверняка, средства она уже потратила. Наша цель — оповестить жителей города, имеющих в своих магазинах урны для пожертвований. Нужно быть бдительными и знать, что по городу ходит некая женщина-воровка. Может, кто-то узнает ее по одежде, внешности. Ведь у нее есть соседи, знакомые, родственники. Нам хочется предостеречь, чтобы другие продавцы не стали ее жертвами. Самое большой урок для нее — если все узнают об этом поступке, - объяснил Олег, хозяин магазина.

Кассир, по словам хозяина, во время кражи вышла на склад за продукцией. По залу ходила только одна женщина-посетитель. Обернувшись и убедившись, что кроме нее в помещении никого нет, она подошла к стойке и взяла ящик с деньгами. Спокойно вышла на улицу. По кадрам видео можно предположить, что женщине 35-40 лет.Владелец не собирается писать заявление в полицию.