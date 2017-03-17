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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:39

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Виновнику ДТП на трассе Жанаозен-Актау грозят штраф и лишение водительских прав

На водителя Lexus 570, столкнувшегося на выезде из Жанаозена с легковым автомобилем Geely, составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Пострадавший Geely. Фото очевидцев ДТП
В отношении 23-летнего водителя внедорожника, как отметили в ведомстве, ведется досудебное расследование по статье 610 части 2 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и причинившее потерпевшему легкий вред здоровью).

Правонарушение предусматривает штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на один год.

Пострадавший 21-летний водитель Geely находится на лечении в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы.

Напомним, ДТП произошло вечером 11 марта. Внедорожник выехал на полосу встречного движения, что повлекло столкновение транспортных средств. Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена. У водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.




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