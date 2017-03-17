Виновнику ДТП на трассе Жанаозен-Актау грозят штраф и лишение водительских прав

Пострадавший Geely. Фото очевидцев ДТП
В отношении 23-летнего водителя внедорожника, как отметили в ведомстве, ведется досудебное расследование по статье 610 части 2 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и причинившее потерпевшему легкий вред здоровью).
Правонарушение предусматривает штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на один год.
Пострадавший 21-летний водитель Geely находится на лечении в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы.
Напомним, ДТП произошло вечером 11 марта. Внедорожник выехал на полосу встречного движения, что повлекло столкновение транспортных средств. Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена. У водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.
Правонарушение предусматривает штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на один год.
Пострадавший 21-летний водитель Geely находится на лечении в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы.
Напомним, ДТП произошло вечером 11 марта. Внедорожник выехал на полосу встречного движения, что повлекло столкновение транспортных средств. Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена. У водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.