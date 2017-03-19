На сотрудника полиции Актау составили протокол за нарушение правил маневрирования

Кадр с видео
По данному факту, как пояснили в ведомстве, на сотрудника полиции составлен протокол по статье 595 части 1 КоАП РК. Ведется служебная проверка для принятия дисциплинарных мер.
Статья 595 часть 1 - Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки.
Полицейский обязан выплатить штраф в размере пяти МРП, то есть 11 345 тенге.
Напомним, данное нарушение зафиксировал на видеорегистратор пользователь lada.kz и прислал в рубрику «Народные новости».
Статья 595 часть 1 - Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки.
Полицейский обязан выплатить штраф в размере пяти МРП, то есть 11 345 тенге.
Напомним, данное нарушение зафиксировал на видеорегистратор пользователь lada.kz и прислал в рубрику «Народные новости».