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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 678

На сотрудника полиции Актау составили протокол за нарушение правил маневрирования

В местной полицейской службе (МПС) УВД Актау прокомментировали нарушение ПДД РК водителем патрульной автомашины.

Кадр с видео
По данному факту, как пояснили в ведомстве, на сотрудника полиции составлен протокол по статье 595 части 1 КоАП РК. Ведется служебная проверка для принятия дисциплинарных мер.

Статья 595 часть 1 - Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки.

Полицейский обязан выплатить штраф в размере пяти МРП, то есть 11 345 тенге.

Напомним, данное нарушение зафиксировал на видеорегистратор пользователь lada.kz и прислал в рубрику «Народные новости».



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Комментарии ( 7 )

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Лесник. (Посетители) Сегодня, 20:32
бася,
Согласен с Вами. Жаль, не могу пока изменять рейтинг.

Цитата: nik.olo
Идите сами работайте? Что не идете?

Зачем? Чтобы быть проклятым собственным народом? Порядочные люди нынче в органы работать не идут.
 
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nik.olo (Посетители) Сегодня, 20:26
Цитата: Simit
Набрали в полицию людей с улицы тополей.

Идите сами работайте? Что не идете?
 
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  • Юрий Спассков
 бася (Посетители) Сегодня, 20:18
а почему к нему меры приняты как к гражданскому лицу? он находится при исполнении служебных обязанностей..
такие служащие своими поступками просто перечёркивают работу настоящих сотрудников,их авторитет в народе. если б выпинывали за нарушения как положено,не было б их..
 
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Raxa (Посетители) Сегодня, 20:07
Лесник.,
Simit,
xerox,
Жандармерия,милиция и теперешняя полиция порождение единой системы подавления масс. Поэтому умные и грамотные там не задерживаются уходят. Остаются остатки о них и речь. Полиция в Америке,Грузии ОАЭ и в Европе,в остальных местах менты и мусора.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Крадун
  • Raxa
  • бася
 Лесник. (Посетители) Сегодня, 19:46
Увольняйте. Из него ничего путного не выйдет. Кто, вообще, подобных отморов в ментовку набирает?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Крадун
  • Raxa
  • бася
 Simit (Посетители) Сегодня, 19:25
Набрали в полицию людей с улицы тополей. Порядочных нет или мало,посмотреть любому в глаза,там пустота. Не образованные и исполнительные роботы это то что надо нынешней власти.
 
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  • Крадун
  • Raxa
 xerox (Посетители) Сегодня, 19:13
Как обычно,по ушам. Хоть бы раз выложили сканированную копию протокола об административном правонарушении.
 
 

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