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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 5147

Родственница пострадавшей в пригороде Актау: Бывший парень племянницы палил по нам из пистолета

Родственники пострадавших рассказали подробности происшествия в селе Баскудук. По их словам, стрельбу из пистолета по ним открыл бывший парень пострадавшей.

На фото Гульжахан Джавлешева
Тетя пострадавших Гульжахан Джавлешева еще не отошла от шока. О том, что в доме случилось страшное, говорят следы крови на полу и отверстия от пуль на домашней мебели и межкомнатных дверях. По словам женщины, стрельбу по ним открыл бывший парень племянницы, с которым та встречалась год.

Родственница пострадавшей в пригороде Актау: Бывший парень племянницы палил по нам из пистолета


- Они вместе работали в службе «Кузет». После расставания у них были конфликты с бывшим парнем, он никак не хотел оставить ее в покое. Вчера племянница уволилась и сегодня должна была улететь домой в Шымкент. Но вчера вечером, когда племянница и два брата находились во дворе дома, пришел ее бывший парень и, ничего не сказав, начал стрелять по ним. Мы все выбежали во двор. Тогда он стал стрелять и по нам. Он не прицеливался, просто палил без остановки, куда попадет. Потом у него закончились патроны, мы успели забежать домой и закрыться, - говорит Гульжахан Джавлешева.

По словам женщины, молодой человек перезарядил пистолет, ногой выбил окно в доме и начал хаотично стрелять внутрь.

Родственница пострадавшей в пригороде Актау: Бывший парень племянницы палил по нам из пистолета


- На улице он выстрелил примерно восемь раз. И в дом столько же. Потом он просто выстрелил себе в голову, - рассказывает женщина.


видео Рашида Исмагилова


Стрелял молодой человек, по словам пострадавших, из пистолета Макарова.

Как сообщили в ДВД Мангистауской области, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 ч.2 УК РК . На даный момент ведется проверка, обстоятельства выясняются.

Напомним, инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая. Парень 1992 года рождения ранил свою бывшую девушку и ее брата из пистолета и покончил с собой. Пострадавшие с множественными ранениями были доставлены в Мангистаускую областную больницу


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Комментарии ( 14 )

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  • alixah
  • мунайши73
  • Гульнар Капарова
 mer (Посетители) Сегодня, 20:15
И много таких в Кузете работает? Капец,маньяки разгуливают по городу с пестиками,вполне законно,а потом палят по всякой ерунде.
 
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botden (Посетители) Сегодня, 19:42
kk13,на украине crazy
 
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 Васьвась (Посетители) Сегодня, 19:07
Цитата: веня
И почему парень с пистолетом ходил, они что, не сдают оружие?

Получается с поста ушел половые проблемы решать.
 
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  • alixah
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 веня (Посетители) Сегодня, 16:19
Давно пора вопрос о кадрах Кузета поднять- кого набирают, а а сержантов и старшин посмотрите- пузо вперед, амбиции вперед, кого он поймает? Только ходят под видом проверки прописки гастробайтеров трясут. И почему парень с пистолетом ходил, они что, не сдают оружие? Что то часто Кузетовцы палить стали...
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 16:09
Где можно купить пистолет с боевыми?
 
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  • Ян
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:05
Шымы убивают шымов кувалдами даже при наличии ствола. Откуда у того, который уже не с нами, оказалась пушка? И патронов две обоймы? Это не Ромео. Это, скорее, Отелло.. Был.
 
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 bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 15:43
Цитата: шевченко
Ничего делать не надо, зато форма, квартира, пенсия, льготы...

Пистолет дали и крутись как можешь
 
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 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 15:33
Как психологически не уравновешенный человек получил доступ к огнестрельному оружию? И сколько ещё таких работают в кузете и подобных структурах?
 
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 Васьвась (Посетители) Сегодня, 15:15
Цитата: шевченко
У меня впечатление что в полицию идут одни бездари.

Здесь уже психушкой попахивает. Отделением для буйных. Вопрос о профнепригодности как сотрудников отдела кадров, так и самих охранников. Напринимают по родственным связям всякого неадеквата.
 
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:59
Это повод для большой чистки органов. Начальство потеряет свои места.
У меня впечатление что в полицию идут одни бездари. Ничего делать не надо, зато форма, квартира, пенсия, льготы...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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