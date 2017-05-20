Родственница пострадавшей в пригороде Актау: Бывший парень племянницы палил по нам из пистолета

На фото Гульжахан Джавлешева
Тетя пострадавших Гульжахан Джавлешева еще не отошла от шока. О том, что в доме случилось страшное, говорят следы крови на полу и отверстия от пуль на домашней мебели и межкомнатных дверях. По словам женщины, стрельбу по ним открыл бывший парень племянницы, с которым та встречалась год.
- Они вместе работали в службе «Кузет». После расставания у них были конфликты с бывшим парнем, он никак не хотел оставить ее в покое. Вчера племянница уволилась и сегодня должна была улететь домой в Шымкент. Но вчера вечером, когда племянница и два брата находились во дворе дома, пришел ее бывший парень и, ничего не сказав, начал стрелять по ним. Мы все выбежали во двор. Тогда он стал стрелять и по нам. Он не прицеливался, просто палил без остановки, куда попадет. Потом у него закончились патроны, мы успели забежать домой и закрыться, - говорит Гульжахан Джавлешева.
По словам женщины, молодой человек перезарядил пистолет, ногой выбил окно в доме и начал хаотично стрелять внутрь.
- На улице он выстрелил примерно восемь раз. И в дом столько же. Потом он просто выстрелил себе в голову, - рассказывает женщина.
Стрелял молодой человек, по словам пострадавших, из пистолета Макарова.
Как сообщили в ДВД Мангистауской области, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 ч.2 УК РК . На даный момент ведется проверка, обстоятельства выясняются.
Напомним, инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая. Парень 1992 года рождения ранил свою бывшую девушку и ее брата из пистолета и покончил с собой. Пострадавшие с множественными ранениями были доставлены в Мангистаускую областную больницу
- Они вместе работали в службе «Кузет». После расставания у них были конфликты с бывшим парнем, он никак не хотел оставить ее в покое. Вчера племянница уволилась и сегодня должна была улететь домой в Шымкент. Но вчера вечером, когда племянница и два брата находились во дворе дома, пришел ее бывший парень и, ничего не сказав, начал стрелять по ним. Мы все выбежали во двор. Тогда он стал стрелять и по нам. Он не прицеливался, просто палил без остановки, куда попадет. Потом у него закончились патроны, мы успели забежать домой и закрыться, - говорит Гульжахан Джавлешева.
По словам женщины, молодой человек перезарядил пистолет, ногой выбил окно в доме и начал хаотично стрелять внутрь.
- На улице он выстрелил примерно восемь раз. И в дом столько же. Потом он просто выстрелил себе в голову, - рассказывает женщина.
видео Рашида Исмагилова
Стрелял молодой человек, по словам пострадавших, из пистолета Макарова.
Как сообщили в ДВД Мангистауской области, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 ч.2 УК РК . На даный момент ведется проверка, обстоятельства выясняются.
Напомним, инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая. Парень 1992 года рождения ранил свою бывшую девушку и ее брата из пистолета и покончил с собой. Пострадавшие с множественными ранениями были доставлены в Мангистаускую областную больницу