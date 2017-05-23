Полицейские Актау задержали подозреваемого в драке с поножовщиной

Скриншот видео очевидцев
В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до семи лет.
- По факту драки на автодороге между 2 и 6 микрорайонами задержан житель Актау 1991 года рождения. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. Пострадавший мужчина 1981 года рождения госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ), - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в МОБ вчера, 22 мая, в 20:40 с ранениями в левое и правое бедра. Мужчина утверждает, что не знает нападавших.
- Я просто ловил такси, когда на меня набросились и стали избивать. Я их даже не знаю, - рассказал пострадавший.
Глубина нанесённых ножевых ранений, как рассказали в МОБ, составляет восемь сантиметров. У пострадавшего зафиксированы ушибы мягких тканей. Пациент находится в отделении травматологии и пробудет там, по словам врачей, три-четыре дня.
Напомним, видео драки с поножовщиной 22 мая сняли очевидцы в Актау. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Когда мужчина падает, нападавшие убегают.
Статья 293 УК РК:
- По факту драки на автодороге между 2 и 6 микрорайонами задержан житель Актау 1991 года рождения. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. Пострадавший мужчина 1981 года рождения госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ), - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в МОБ вчера, 22 мая, в 20:40 с ранениями в левое и правое бедра. Мужчина утверждает, что не знает нападавших.
- Я просто ловил такси, когда на меня набросились и стали избивать. Я их даже не знаю, - рассказал пострадавший.
Глубина нанесённых ножевых ранений, как рассказали в МОБ, составляет восемь сантиметров. У пострадавшего зафиксированы ушибы мягких тканей. Пациент находится в отделении травматологии и пробудет там, по словам врачей, три-четыре дня.
Напомним, видео драки с поножовщиной 22 мая сняли очевидцы в Актау. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Когда мужчина падает, нападавшие убегают.
Статья 293 УК РК: