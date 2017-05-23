Полицейские Актау задержали подозреваемого в драке с поножовщиной

Хулиганство

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до семи лет.- По факту драки на автодороге между 2 и 6 микрорайонами задержан житель Актау 1991 года рождения. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. Пострадавший мужчина 1981 года рождения госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ), - сообщили в пресс-службе ведомства.Пострадавшего доставили в МОБ вчера, 22 мая, в 20:40 с ранениями в левое и правое бедра. Мужчина утверждает, что не знает нападавших.- Я просто ловил такси, когда на меня набросились и стали избивать. Я их даже не знаю, - рассказал пострадавший.Глубина нанесённых ножевых ранений, как рассказали в МОБ, составляет восемь сантиметров. У пострадавшего зафиксированы ушибы мягких тканей. Пациент находится в отделении травматологии и пробудет там, по словам врачей, три-четыре дня.Напомним, видео драки с поножовщиной 22 мая сняли очевидцы в Актау. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Когда мужчина падает, нападавшие убегают.