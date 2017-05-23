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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1343

Полицейские Актау задержали подозреваемого в драке с поножовщиной

Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Скриншот видео очевидцев
В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

- По факту драки на автодороге между 2 и 6 микрорайонами задержан житель Актау 1991 года рождения. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. Пострадавший мужчина 1981 года рождения госпитализирован в Мангистаускую областную больницу (МОБ), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего доставили в МОБ вчера, 22 мая, в 20:40 с ранениями в левое и правое бедра. Мужчина утверждает, что не знает нападавших.

- Я просто ловил такси, когда на меня набросились и стали избивать. Я их даже не знаю, - рассказал пострадавший.

Глубина нанесённых ножевых ранений, как рассказали в МОБ, составляет восемь сантиметров. У пострадавшего зафиксированы ушибы мягких тканей. Пациент находится в отделении травматологии и пробудет там, по словам врачей, три-четыре дня.

Напомним, видео драки с поножовщиной 22 мая сняли очевидцы в Актау. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Когда мужчина падает, нападавшие убегают.



Статья 293 УК РК:

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Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:46
За ношение холодного оружия надо рвать как за семечки по полной. podmig
 
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  • бася
 Димон (Посетители) Сегодня, 18:37
Вы граждане полицейские, не забывайте, все прекрасно видят, что на видео видно что нападавший был не один, их было 4 человека, ЧЕТЫРЕ !
ВСЕХ ЧЕТВЕРЫХ ПРИВЛЕКАЙТЕ!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • Гульнар Капарова
  • мунайши73
 лапшин (Посетители) Сегодня, 18:15
Мой номер шашнацатый конечна. Но способ этой "поножовщины" и удар огромным камнем по голове как раз таки не указывает ли на серьезность намерений?
В связи с возмущением и тревогой общественности не надо ли всех найти и серьезно отнестись в этой "поножовщине"
Где то они зацепились. Может отказался за какие-то услуги платить? А эта группа вастанавливала справедливость?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Гульнар Капарова
  • мунайши73
  • бася
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:12
Они плакат рекламный какой-то ножом потыкали или ноги гражданина РК??? Хулиганство???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • лапшин
  • Гульнар Капарова
  • мунайши73
  • бася
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:11
задержали подозреваемого в драке
А почему речь идет только об одном подозреваемом?
На видео как минимум 3 шакала кидаются на человека.
Остальные дальше будут гулять на свободе?
Правовое государство, чё там....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • mer
  • Джулия
  • Гульнар Капарова
  • мунайши73
  • бася
 chilian (Посетители) Сегодня, 18:02
Досудебное расследование? Опять торг? И не стыдно? Не страна, а Базарстан какой-то.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Гульнар Капарова
  • Димон
  • бася
 telefone777 (Посетители) Сегодня, 17:49
Или остальных причастных уже отмазали??? Где остальные соучастники то??? Это групповое нападение а значит и статья другая!!!
 
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  • Гульнар Капарова
 ladakz (Посетители) Сегодня, 17:48
В идеальном случае лучше задержать всех подозреваемых а не одного, пускай каждый за себя ответит, а не один за всех! И наказать каждого, там группа лиц, покушение на убийство, грабёж и т.д. как ломать так толпой, а тут только один подозреваемый! никаких понятий не осталось у ребят, бьют толпой, вход ещё пускают камни и нож, как воспитывали их отцы, если они есть конечно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • лапшин
  • mer
  • Гульнар Капарова
  • мунайши73
  • бася
 telefone777 (Посетители) Сегодня, 17:46
А почему подозреваемого а не подозриваемых??? Там группа лиц была!!!!!!
 
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  • Гульнар Капарова
  • мунайши73
  • бася
 37090 (Посетители) Сегодня, 17:46
Одного? Остальное нападавшие были зрителями??
 
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