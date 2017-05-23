Сбившей на пешеходном переходе жительницу Актау женщине-водителю грозит административная ответственность

Место дорожно-транспортного происшествия. Фото очевидца
В отношении женщины-водителя, как отметили в ведомстве, ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Статья 610 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.
Часть 2 - То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. В данном случае предусмотрен штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством на срок один год.
Напомним, ДТП произошло вечером 20 мая. Как рассказал очевидец, по пешеходному переходу шли две девушки. Их пропустили два автомобиля, а третий затормозил прямо на пешеходном переходе и задел одну из девушек. Она ударилась о капот машины и отлетела в сторону. Женщина-водитель сама доставила потерпевшую в Мангистаускую областную больницу. Виновница аварии объяснила полицейским, что не заметила пешехода из-за начавшегося дождя и плохой видимости.
Пострадавшая после оказания медицинской помощи отпущена домой.
- Тяжесть полученных повреждений участником происшествия определит судебно-медицинская экспертиза. После ее проведения будет ясно, какую часть статьи 610 КоАП РК инкриминируют нарушительнице, - сообщили в пресс-службе.
Статья 610 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.
Часть 2 - То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. В данном случае предусмотрен штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством на срок один год.
Напомним, ДТП произошло вечером 20 мая. Как рассказал очевидец, по пешеходному переходу шли две девушки. Их пропустили два автомобиля, а третий затормозил прямо на пешеходном переходе и задел одну из девушек. Она ударилась о капот машины и отлетела в сторону. Женщина-водитель сама доставила потерпевшую в Мангистаускую областную больницу. Виновница аварии объяснила полицейским, что не заметила пешехода из-за начавшегося дождя и плохой видимости.
Пострадавшая после оказания медицинской помощи отпущена домой.