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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 526

Сбившей на пешеходном переходе жительницу Актау женщине-водителю грозит административная ответственность

На водителя, сбившего жительницу Актау на нерегулируемом пешеходном переходе напротив гостиницы «Актау», составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Место дорожно-транспортного происшествия. Фото очевидца
В отношении женщины-водителя, как отметили в ведомстве, ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Тяжесть полученных повреждений участником происшествия определит судебно-медицинская экспертиза. После ее проведения будет ясно, какую часть статьи 610 КоАП РК инкриминируют нарушительнице, - сообщили в пресс-службе.


Статья 610 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Часть 1 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

Часть 2 - То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. В данном случае предусмотрен штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством на срок один год.

Напомним, ДТП произошло вечером 20 мая. Как рассказал очевидец, по пешеходному переходу шли две девушки. Их пропустили два автомобиля, а третий затормозил прямо на пешеходном переходе и задел одну из девушек. Она ударилась о капот машины и отлетела в сторону. Женщина-водитель сама доставила потерпевшую в Мангистаускую областную больницу. Виновница аварии объяснила полицейским, что не заметила пешехода из-за начавшегося дождя и плохой видимости. 

Пострадавшая после оказания медицинской помощи отпущена домой.


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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
  • Пантера
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:36
у нас связи многое решают, обходя закон...не будет заявления от пострадавшей(скорее так)-отделается оч лёгким типа испугом... dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Пантера
 Сура (Посетители) Сегодня, 19:16
Статья и части её подтягивают на лишение или переэкзаменовку,но учитывая немалые связи и статус тут спустят всё на тормозе и дамочка отделается испугом.такая уж у нас система. Рука руку моет.
 
 

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